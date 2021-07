Il s’agit du lancement de produit le plus important de Samsung depuis des années

Nous avons entendu parler pour la première fois de la décision de Samsung de mettre fin à sa cadence annuelle de publication de notes avec le cycle de publication de la mi-2021 en novembre, quelques mois seulement après la sortie du superlatif et bien accueilli Note 20 Ultra. Que ce soit le dernier de Samsung, selon les rapports, la série se terminerait sur une note élevée, euh, note.

Quelques semaines plus tard, Samsung est en quelque sorte revenu sur la rumeur quand il a dit que la gamme Note n’était pas morte, alimentant un autre cycle d’actualités autour d’une note non phare potentielle ou, peut-être, de la prise en charge du S Pen intégrée à d’autres produits. Cela s’est également avéré être correct, puisque le S21 Ultra a fait ses débuts en février avec la prise en charge du stylet, et les dernières rumeurs indiquent la même inclusion sur le Z Fold 3.

C’est bizarre de ne pas s’attendre à une note cette année. Je couvre les lancements semestriels de Samsung depuis qu’ils ont commencé, et le double coup de poing de la ligne S en février et de la ligne Note en août était réconfortant dans un sens étrange, tout est un produit. La façon dont Samsung a toujours essayé de se surpasser quelques mois plus tard, en empilant de nouvelles technologies dans la note qui n’étaient pas disponibles, ou financièrement réalisables, pour la série S. Cela a commencé à changer il y a quelques années, cependant, lorsque les deux lignes ont semblé converger de manière à la fois subtile et manifeste; les séries S10 et Note 10 étaient extrêmement similaires, et les S20 et Note 20 encore plus.

Pour être honnête, il est peu probable que beaucoup de gens manquent une note 21 lorsque Samsung lancera deux pliables et un suivi de l’un des produits phares les plus économiques de 2020, le Galaxy S21 FE, le 11 août. Mais cela marque un tournant important pour l’entreprise. , celui qui voit ses produits mobiles les plus importants débuter plus près des nouveaux iPhones et Pixels dans le calendrier annuel, avec sa gamme la plus commerciale, la gamme Galaxy S, faisant ses débuts dans son spot d’hiver habituel.

Source : Hayato Huseman / Android Central

Je dis “le plus important” parce que Samsung semble miser une grande partie de son succès futur sur la prolifération des appareils pliables, normalisant leur existence dans le grand public tout en préparant le public, tout comme il l’a fait pour les téléphones surdimensionnés avec la ligne Note. Alors qu’il se prépare pour le lancement de sa troisième génération de pliables, Samsung devra surmonter les trois plus grands obstacles à l’adoption d’un seul coup : le prix, la durabilité et l’objectif, et je pense que cette année, il réussira en deux et -la moitié d’entre eux.

Samsung abandonnant la note signifie faire le travail d’intégration des pliables le plus rapidement possible.

Bien qu’il soit peu probable que l’un de ses nouveaux pliables, le Z Fold 3 et le Z Flip 3, soit proposé dans des configurations inférieures à 1 000 $, ils seront presque certainement moins chers que les générations précédentes, se rapprochant de ce seuil d’accessibilité. Samsung a également passé des années à construire une infrastructure d’écosystème qui récompense l’échange d’anciens Galaxy – bien plus que d’autres appareils – contre de nouveaux, et cette année ne fera pas exception.

La société a déjà promis un crédit d’échange supplémentaire de 100 $ si vous réservez l’un des prochains combinés. Samsung sait que l’argent est encore limité pour beaucoup à travers le monde, et inciter les gens à passer à un appareil pliable coûteux revient souvent à leur donner beaucoup d’argent – ​​plus que ce que cela vaut sur le marché traditionnel des téléphones d’occasion – pour leur appareil actuel.

Les nouveaux pliables seront également plus robustes que leurs prédécesseurs, même si ni le Z Flip ni le Z Fold 2 n’avaient les mêmes problèmes de fiabilité que le premier Galaxy Fold. Le fait que Samsung se sente suffisamment en confiance dans le couvercle de l’écran intérieur du Z Fold 3 pour permettre aux gens d’exercer une pression dessus avec un S Pen témoigne des améliorations apportées au substrat Ultrathin Glass qu’il a fait ses débuts dans le Z Flip, et je suis ravi de voir comment cela se traduit par une utilisation dans le monde réel.

À tout le moins, cela indique que les écrans pliables ont atteint un niveau de résistance à la production de masse que Samsung se sent à l’aise de laisser les gens les utiliser jusqu’à ce que l’usure devienne gênante, auquel cas cela peut encourager les propriétaires à remplacer le couvercle en plastique ou à l’apporter. -magasin pour une retouche. Je crains de cabosser l’écran du Z Fold 2 avec mon ongle, donc Samsung devra convaincre les propriétaires du Z Fold 3 qu’un stylet est autre chose qu’un handicap.

Source : Andrew Martonik / Android Central

Enfin, sur le thème de la finalité, Samsung a encore du convaincre à faire. Il ne fait aucun doute que le simple fait d’avoir un canevas plus grand pour consommer des médias, naviguer dans les applications et effectuer des tâches multitâches de type tablette est une raison suffisante pour que certaines personnes passent à un modèle pliable. Pour la personne moyenne, cependant, la barre doit être beaucoup plus élevée pour mettre de côté les deux préoccupations susmentionnées – le coût d’entrée élevé et la longévité discutable. Samsung a apporté quelques améliorations notables à l’expérience Android traditionnelle pour amener les premiers utilisateurs à adopter des appareils pliables, mais il n’y a toujours pas d’application ou de fonctionnalité de tueur que l’entreprise peut indiquer à part “elle se déplie pour devenir une tablette”. Pour beaucoup de téléphones plus gros comme la gamme Galaxy S Ultra de Samsung ou un certain nombre d’autres produits phares, cette seule raison peut ne pas suffire.

Avec deux pliables, des montres exécutant le nouveau système d’exploitation Wear, de nouveaux Galaxy Buds et un Galaxy S21 FE mis à jour, il s’agit de l’un des événements les plus chargés de mémoire récente.

Lorsque le 11 août se déroulera sans note, pour la première fois en 10 ans, il y aura de nombreuses raisons d’oublier l’ancien produit phare de la fin de l’été. Nous n’obtenons pas seulement les deux pliables susmentionnés, mais probablement un Galaxy S21 FE, deux variantes de la Galaxy Watch 4 sur lesquelles Wear OS 3.0 fera ses débuts et une nouvelle paire d’écouteurs Galaxy Buds visant carrément le prix très important de 99 $. Samsung a peut-être également caché quelques choses pour quelques surprises (bien qu’à ce stade, il soit peu probable que nous n’ayons pas déjà tout vu fuir).

Personnellement, je suis plus enthousiasmé par ce cycle de sortie que tout ce que Samsung a fait depuis assez longtemps – peut-être depuis le Galaxy S8 en 2017. Android est bien placé en ce moment, et j’ai hâte de voir ce que le monde le plus grand fabricant d’Android fait avec son point de vue sur Material You dans la prochaine version de One UI basée sur Android 12. J’ai également hâte de voir comment la collaboration de Google avec Samsung se déroulera dans le nouveau Wear OS, et comment One UI Watch différera de la prise de Google sur le même logiciel dans la Pixel Watch, que nous attendons aux côtés de la série Pixel 6 en octobre.

Par-dessus tout, cependant, je pense que c’est l’occasion pour Samsung d’amener enfin les pliables au grand public, dix ans après que le Note ait fait ses débuts et changé les smartphones de manière significative.

