Il s’agit du nouveau service qu’Apple ferait pour ses débuts lors du grand événement de mardi – .

À ce stade, la blogosphère Apple est enthousiasmée et prête pour une multitude d’annonces de nouveaux produits lors de l’événement «Spring Loaded» d’Apple en avril 2021, mardi prochain, avec l’introduction de nouveaux modèles d’iPad qui devraient figurer parmi les temps forts du premier événement virtuel d’Apple. de l’année.

Nous attendons également avec impatience la possibilité de nouveaux AirPods ainsi que des AirTags, entre autres annonces. Comme nous l’avons noté ici, l’une des rumeurs les plus intrigantes indique qu’Apple a lancé un tout nouveau modèle d’iPad Pro 12,9 pouces avec un écran mini-LED. Au-delà de tout ce matériel, cependant, il y a aussi quelque chose d’autre non lié au matériel qui pourrait également être prévu pour mardi. C’est un nouveau service Apple payant qui m’intéresse particulièrement, qui fait l’objet d’au moins une rumeur indiquant ses débuts potentiels lors de l’événement de mardi. Faute de descripteur officiel, nous l’appellerons Podcasts +.

C’est une référence, comme vous pouvez l’imaginer, à un niveau payant de l’application Apple Podcasts actuellement gratuite, préinstallée sur les iPhones et les iPad. Peter Kafka de Recode Media a tweeté dimanche qu’Apple pourrait dévoiler un niveau payant dès mardi, une partie de la poussée d’Apple dans les revenus des «Services» et représentant une nouvelle expansion de l’identité du fabricant d’iPhone en tant que géant du contenu (avec des choses comme Apple Music , Apple News + et Apple TV +).

Pendant que nous sommes ici: À peu près sûr, Apple prépare son propre plan de podcast – un service d’abonnement payant – mardi. pic.twitter.com/w12tWqg0yo – Peter Kafka (@pkafka) 18 avril 2021

Pour être sûr, cela n’est pas une surprise totale. Nous avions déjà une idée qu’Apple prévoyait de commencer à financer ses propres podcasts originaux, ce que Spotify fait depuis un certain temps maintenant pour se différencier (et nous l’avons signalé ici). Mettre tout ou partie de ce contenu derrière un niveau payant dans l’application Apple Podcasts semblerait être une extension logique de cette initiative – et, très franchement, il est assez facile de voir où Apple a un monde de potentiel ici.

Déjà, la société a commencé à produire ses propres podcasts en tant que compagnons d’autres offres Apple, comme la série Apple TV +. Le podcast compagnon For All Mankind qui fait la promotion de l’émission Apple TV + du même nom en est un exemple. Apple propose également un «briefing audio» comme une sorte d’élément compagnon de son service Apple News + – imaginez si la société proposait également son propre podcast technologique interne et réservait des invités tels que le PDG Tim Cook et le vice-président Eddy Cue pour parler sur des services comme Apple TV +. Cook a récemment fait une tonne de manchettes en tant qu’invité sur Sway, le podcast de Kara Swisher du New York Times. Je parie qu’Apple sauterait sur l’occasion de conserver une partie de cet intérêt et de ce potentiel d’actualité en interne.

Bien sûr, le grand point d’interrogation ici est le marketing et la tarification. À l’heure actuelle, les gens ont l’habitude de profiter gratuitement de l’application Podcasts. Il peut être un peu difficile de demander aux gens de commencer à débourser de l’argent pour un abonnement de podcasts payant autonome, mais, d’un autre côté, en l’ajoutant comme un élément de plus à quelque chose comme le forfait d’abonnement Apple One – qui regroupe différents les offres Apple payantes en un seul groupe, avec un prix mensuel – pourraient rendre ces offres encore plus attrayantes pour certains clients Apple.

Plus tôt ce mois-ci, Apple a annoncé un autre podcast original, la série en 6 parties The Line. C’est un compagnon d’une série documentaire Apple en 4 parties à venir cet automne, qui, tous deux, selon Apple, offrent «une perspective unique sur des aspects jusqu’alors inconnus de l’histoire de l’US Navy SEAL Eddie Gallagher, qui a été accusé d’avoir commis des crimes de guerre avant de finalement avoir été acquitté sur tous les chefs d’accusation sauf un: pour avoir posé sur une photo avec un cadavre. Les deux séries examineront les réalités complexes impliquées dans la lutte contre une guerre de plusieurs décennies, en supprimant les couches entourant les crimes présumés de Gallagher.

Ci-dessous, en attendant, vous trouverez certains des podcasts gratuits disponibles pour les utilisateurs Apple en ce moment que je ne saurais trop recommander (vous remarquerez probablement aussi un thème en fonction de ce qui m’intéresse pour le moment). Je serais certainement le premier à m’inscrire à la nouvelle offre de podcast d’Apple si elle était livrée avec des originaux du genre:

True Spies: Animé par les actrices Vanessa Kirby et Hayley Atwell, ce podcast, comme son nom l’indique, raconte l’histoire de personnages d’espionnage réels et d’épisodes de l’histoire, jusqu’à et y compris les temps modernes. Spy Affair, from Wondery: Hébergé par Celia Aniskovich, ce podcast raconte l’histoire de la Russe Maria Butina qui a été inculpée et reconnue coupable en 2018 d’avoir agi en tant qu ‘«agent étranger non enregistré». D’après la description d’Apple: «Une femme russe charismatique arrive aux États-Unis en mission pour améliorer les relations entre les deux pays, et elle se fait rapidement de puissants amis. Mais qui est Maria Butina? Et pour qui travaille-t-elle? Au fur et à mesure que Maria se rapproche des riches et des connectés, elle attire également l’attention du FBI. Dans le monde politiquement chargé des relations américano-russes, tout le monde a des secrets et presque rien n’est ce qu’il semble. Into The Grey Zone: Hébergé par Deborah Haynes, rédactrice en chef des affaires étrangères de Sky News, ce podcast explore les coins sombres et sombres du monde de l’espionnage – le côté obscur (ou plutôt la «zone grise») où assassinats, cyber-hacks et désinformation sont des outils du métier. «Ce sont toutes des armes utilisées par les États les uns contre les autres dans une zone grise de dommages qui se trouve – délibérément – sous le seuil de la guerre, mais qui pourraient être tout aussi dangereuses si elles sont ignorées», indique la description d’Apple.

