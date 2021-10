Il s’agit du premier jeu PS5 en résolution native 8K et 60 ips | Jeux

in

Nous avons ici le premier jeu dont la résolution native ne fonctionne pas sur PS5… pour l’instant. Mais cette résolution supplémentaire est utile.

Bien que la console Playstation 5 Il a un très grand logo 8K sur sa boîte, il ne fonctionne pas à cette résolution pour le moment. Le maximum qu’il accepte est 4K. Pourtant ça existe déjà le premier jeu à 8K et 60fps sur PS5. À des années-lumière de sa première version pour Nintendo Switch, qui tourne en 720p et 60 fps…

C’est à propos du jeu Le Touriste, qui utilise une résolution native de 7680×4320 pixels, pas de triche ni de carton. Pas de remise à l’échelle et autres astuces. 8K natif @ 60fps.

Cela a été vérifié par Digital Foundry, la chaîne technologique qui se consacre à l’analyse en profondeur de tous les types de jeux et de matériel. Les développeurs eux-mêmes l’ont confirmé. Vous pouvez le voir dans cette vidéo :

Le problème est que, pour l’instant, La console PS5 ne prend pas en charge la résolution 8K, bien qu’il existe déjà certains téléviseurs avec cette résolution, comme le Samsung Neo QLED 8K QN900A (Review), y compris les modèles Sony.

La bonne nouvelle est que vous pouvez l’utiliser avec une simple mise à jour de la console. La mauvaise nouvelle, nous ne pensons pas que cela arrivera de si tôt.

Commercialement, Sony se concentre sur les téléviseurs 4K. Les modèles 8K sont trop chers et il y a peu de contenu pour eux, alors ils conserveront peut-être le déverrouillage 8K pour le moment où la marque japonaise disposera d’un téléviseur 8K abordable.

Si la PS5 ne prend pas en charge la résolution 8K… pourquoi le jeu l’utilise-t-il ? Le Touriste? Il y a une raison. Utiliser la technique super échantillonnage pour rendre le jeu en 8K sur la mémoire graphique, puis rétrograder en 4K sur l’écran.

Cela fait le jeu a l’air beaucoup plus défini et supprimez les dents de scie sur PS5 sans avoir besoin d’anticrénelage, ce qui consomme plus de ressources.

Le Touriste est une aventure amusante où un touriste visite une île pleine de phénomènes étranges. C’est un jeu très apprécié des critiques. Il est au prix de 19,99 euros sur le PlayStation Store.

