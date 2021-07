Il s’agit du premier pont en acier imprimé en 3D au monde, et il se trouve à Amsterdam | Vie

Ce pont a été imprimé en 3D par quatre robots en seulement six mois, et on vous le dit.

Amsterdam est l’une des plus belles villes d’Europe, et la prochaine fois que vous la visiterez, vous serez agréablement surpris si vous vous promenez le long du canal Oudezijds Achterburgwal, où vous devriez voir un pont en acier impressionnant et curieux où vous pouvez vous promener, d’une manière agréable, mais ce que vous ne savez peut-être pas, c’est qu’il est entièrement imprimé en 3D.

De cette façon, ce pont à Amsterdam est le premier acier imprimé en 3D au monde, tel que rapporté par l’Imperial College de Londres.

Plus précisément, ce pont a été imprimé par quatre robots en seulement six mois, utilisant de l’acier, matériau de construction assez résistant, et qui sert d’expérimentation pour tester si des applications peuvent être trouvées avec ce matériau pour l’impression 3D.

“Jamais auparavant un cadre en métal imprimé en 3D n’avait été construit assez grand et solide pour gérer le trafic piétonnier”, note-t-il. Leroy Gardner du Département de génie civil et environnemental. “Nous avons testé et simulé la structure et ses composants tout au long du processus d’impression et après l’achèvement, et c’est formidable de le voir enfin ouvert au public.”

Le projet a démarré en 2015 où des robots multi-axes ont été utilisés pour chauffer l’acier à 1500°C en construisant le pont couche par couche. Le pont de près de 12 m de long est composé de pour environ 4500 kilos d’inox.

Mais c’est aussi un pont technologique, car il est équipé de plusieurs capteurs qui collectent des données sur les contraintes et les vibrations car les gens l’utilisent dans différentes conditions météorologiques. Ces données seraient ensuite introduites dans une sorte de réplique numérique du pont qui aidera les chercheurs à mieux comprendre le comportement de l’acier imprimé en 3D sur une période de temps spécifique.

Le projet a pu voir le jour grâce à la collaboration de MX3D, une startup néerlandaise spécialisée dans l’impression 3D métal, mais aussi avec le bon travail de chercheurs de l’Imperial College London et de l’Alan Turing Institute.