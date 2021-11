Il s’agit du premier radiateur à convection Xiaomi à arriver en Espagne au milieu de la vague de froid | La vie

Si vous gelez chez vous car les températures ont baissé de 10º d’un jour à l’autre, les gens de Xiaomi ont de bonnes nouvelles puisqu’ils viennent de présenter leur Smartmi Smart Convector Heater 1S.

Dimanche, vous étiez à 19º degrés très à l’aise à la maison et aujourd’hui, vous avez vu comment le thermomètre a chuté à 2º et cela avec de la chance, car dans certaines régions d’Espagne, nous avons déjà commencé avec des nombres négatifs.

Cela n’a qu’un remède (voici quelques astuces) et c’est de bien fermer les portes et fenêtres et d’allumer le chauffage, chose qui fait mal dans la poche mais qui est nécessaire pour éviter de mourir de froid.

Et, sur cette question, les gens de Xiaomi ont quelque chose à dire puisqu’ils viennent de présenter le Smart Convector Heater 1S, le premier modèle de convecteur de l’entreprise disponible en Espagne sous sa marque spécialisée dans l’électroménager Smartmi.

Ce convecteur intelligent a des dimensions de 684 x ​​459 x 202 mm et un poids de 5,8 kg, et ses créateurs affirment qu’il est capable de chauffer une pièce de 20m² sans trop d’effort, y compris les salles de bain grâce à sa protection IPX4 contre l’humidité et l’eau.

Ce modèle, qui fonctionne sans ventilateur, assure un fonctionnement silencieux en éliminant tout flux d’air perceptible et réduit tout effet sur les niveaux d’humidité dans l’air lorsqu’il sèche et se réchauffe sans avoir besoin d’humidifier l’environnement.

Sa taille compacte et sa poignée de transport intégrée Ils font du Smart Convector Heater 1S un modèle portable (si l’on tient compte du fait qu’il pèse près de 6 kg et que le déplacer ne sera pas trop confortable) qui peut être déplacé en un instant dans une pièce nécessitant un chauffage.

Sur le plan technique, le Smart Convector Heater 1 a d’une puissance allant jusqu’à 2 200W, il dispose de 72 feuilles d’aluminium à haute efficacité et cela se traduit par une surface radiante de 4 600 m².

Le convecteur intelligent 1S peut également être contrôle à distance depuis l’application mi-Home (compatible avec iOs et Android) ou depuis l’écran tactile intégré à l’un des côtés. Ce modèle permet régler la température entre 16°C et 32°C.

Le radiateur est doté de capteurs de température et d’humidité qui, selon le fabricant, assurent une consommation d’énergie intelligente en s’ajustant automatiquement lorsque la valeur définie est atteinte.

Cette veste en duvet d’oie promet de vous garder au chaud même les jours les plus froids. Avec jusqu’à 12 heures d’autonomie, il dispose de nanotubes chauffants qui maintiennent la température à l’intérieur à 40º.

Concernant la sécurité, l’appareil de chauffage a un capteur de protection contre la surchauffe, qui le déconnecte automatiquement en cas de dépassement d’une température de 95ºC et une protection antichute qui garantit sa déconnexion en cas de dépassement d’une inclinaison de 45º.

Son prix officiel est de 139,99 euros en Espagne Mais avec la promotion Singles Day, la société va le laisser entre le 8 et le 14 novembre à 99 euros en vente.