Il s’agit du premier robot aqueux autonome capable de travailler de manière autonome | La technologie

Cette technologie permettrait à des systèmes robotiques autonomes d’examiner de petits échantillons chimiques pour des applications cliniques ou la synthèse de médicaments.

Quand on parle de robots, on pense toujours à ces éléments mécaniques créés à partir de différents matériaux qui peuvent nous aider dans différentes entreprises, mais en plus des robots d’une vie, il existe aussi des robots aqueux ou « liquibots » capables d’en fabriquer d’autres. .tâches.

Ainsi, les progrès d’une équipe de chercheurs de Département de l’énergie Laboratoire national Lawrence Berkeley (Berkeley Lab) et le Université du Massachusetts Amherst qui ont construit différents robots liquides capables de se déplacer sur l’eau comme de petits sous-marins et d’effectuer différentes tâches.

C’est le premier robot aqueux auto-alimenté pouvant fonctionner de manière autonome et sans besoin d’électricité et qu’il pourrait se concentrer sur un système d’administration de médicaments pour les produits pharmaceutiques.

« Nous avons franchi une barrière dans la conception d’un système robotique liquide qui peut fonctionner de manière autonome en utilisant la chimie pour contrôler la flottabilité d’un objet », dit-il. Tom Russel, professeur de science et d’ingénierie des polymères à l’Université du Massachusetts à Amherst.

Il ajoute que « nous n’avons pas à fournir d’électricité car nos liquibots tirent leur énergie chimique des milieux environnants », explique-t-il.

Ces liquibots n’ont que 2 mm de diamètre, sont plus denses que la solution et sont susceptibles de déclencher une réaction génératrice de bulles d’oxygène sur ladite solution. Une autre réaction pousse ces robots au bord d’un conteneur où ils déchargent leur cargaison.

La bonne chose à propos de ce système est que les robots liquides vont et viennent comme le pendule d’une horloge et peuvent fonctionner en continu.

Ces robots aqueux peuvent effectuer plusieurs tâches en même temps, certains étant capables de détecter différents types de gaz dans l’environnement tandis que d’autres réagiraient à des types spécifiques de produits chimiques.