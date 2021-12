Il s’agit du processeur chinois innovant créé par Alibaba qui combine processeur et mémoire | La technologie

La DAMO Academy d’Alibaba a dévoilé une puce qui empile la logique et la mémoire en 3D, et la presse chinoise suggère qu’elle représente une architecture qui peut briser le goulot d’étranglement de Von Neumann.

DAMO Academy est l’équipe de recherche d’Alibaba. Son fondateur, Jack Ma, l’a fondée en 2017 pour se consacrer à : la découverte, l’aventure, l’élan et la perspective.

Et, fidèle à sa parole, ils viennent de présenter une puce totalement innovante qui fusionnerait les mémoires avec le processeur, c’est du moins ce qu’affirment les médias chinois Pandaily et ScienceNet qui ont rendu compte du SoC avant tout le monde.

Les deux informations suggèrent que la puce pourrait mettre fin au goulot d’étranglement de von Neumann, la limitation subie par la plupart des systèmes informatiques car la vitesse du bus interne oblige les processeurs à attendre que les données soient récupérées de la mémoire.

Des astuces telles que les caches, le calcul parallèle et l’exécution spéculative permettent de contourner le goulot d’étranglement, ainsi que des innovations récentes telles que l’architecture M1 d’Apple et d’autres systèmes sur une puce qui mettent le processeur et la mémoire dans une seule matrice

Mais le goulot d’étranglement est considéré comme un problème fondamental dans les ordinateurs qui utilisent l’architecture von Neumann de traitement et de stockage discrets.

Alibaba a reconnu à divers médias que la puce existe, bien qu’ils ne veuillent pas donner plus de détails pour le moment car ils n’en sont qu’aux premiers stades de leur développement et ne sont pas en mesure d’en révéler beaucoup plus.

Avec cette nouvelle, 2021 peut être considérée comme l’année où Intel et AMD ont découvert qu’il y avait beaucoup plus de concurrence là-bas de ce qu’ils soupçonnaient au début.

Avec Apple fabriquant ses propres puces et étant de brillants travaux d’ingénierie, avec Imagination Technologies annonçant son retour ou avec des entreprises chinoises souhaitant développer leurs SoC pour ne pas dépendre de tiers, cette décennie s’annonce passionnante dans le domaine des CPU .