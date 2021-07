Il s’agit du spectaculaire musée consacré à la plus grande astronomie du monde et comprend un observatoire et un planétarium | Vie

Si vous aimez l’astronomie, ce musée des sciences et de la technologie de Shanghai est la chose la plus spectaculaire que vous ayez.

Dernièrement en Chine, non seulement ils créent les ponts de verre les plus spectaculaires au monde, ou même une réplique du Titanic, mais ils ont aussi celui qui est le le plus grand musée des sciences et de la technologie au monde consacré à l’astronomie, et cette dernière semaine, il a été renouvelé avec une inclusion intéressante.

Ces derniers jours, le Musée des sciences et de la technologie de Shanghai a ouvert sa branche d’astronomie à tous les visiteurs. C’est un complexe de 390 000 m² d’espace, et qui dispose d’un observatoire, d’un planétarium, d’un immense espace d’expositions et jusqu’à un télescope solaire de 24 mètres.

En plus d’être le plus grand musée dédié au monde, il a un design jamais vu auparavant faisant appel “à une architecture d’inspiration astronomique”, pense-t-il Thomas Wong, le concepteur principal du projet.

Pour que vous compreniez, la conception du bâtiment a trois formes principales: un oculus, un dôme inversé et une sphère représentant le mouvement orbital, en même temps qu’il sert les outils nécessaires aux observations astronomiques qui peuvent être faites au sein même du musée.

est oculus il est suspendu au-dessus de l’entrée principale du musée et permet à la lumière du soleil d’atteindre la place centrale fonctionnant comme une sorte de cadran solaire indiquant l’heure de la journée à tous les visiteurs comme vous ne l’avez jamais vu auparavant. Dans cette même pièce, vous pourriez également connaître la saison et le solstice en utilisant les motifs de lumière du soleil qui sont marqués dans le carré.

Une autre partie est un sphère qui est une représentation des corps célestes dans notre espace, et où les visiteurs pourront se déplacer à travers les différents corps célestes.

Ensuite, il y a le dôme inversé qui est une structure massive en verre qui offre une vue exclusive du ciel invitant les visiteurs à se plonger dans l’expérience de voir le ciel de jour comme de nuit.