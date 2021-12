« Il s’agit d’un changement de paradigme »

27/12/2021 à 21:01 CET

Le deuxième vice-président et ministre du Travail et de l’Économie sociale, Yolande Diaz, a appelé au respect du débat parlementaire sur la La réforme du travail a convenu avec les agents sociaux et a souligné qu' »il est très difficile de dire non à une règle qui récupère les droits des travailleurs et améliore les relations de travail en Espagne ».

Díaz a souligné que la nouvelle norme suppose un « changement de paradigme » dans les relations de travail du pays, c’est pourquoi il a souligné l’importance de permettre aux forces politiques de dialoguer.

« Les forces politiques doivent dialoguer, est le premier accord qui est forgé avec l’approbation de tous les agents sociaux « , a fait remarquer Diaz dans des déclarations à ‘Onda Cero’ recueillies par Europa Press.

Concernant les déclarations faites ce lundi par le président de la CEOE, Antonio Garamendi, quant au fait que la réforme convenue « n’est pas touchée », Díaz a rappelé que avec d’autres accords tels que Loi sur les cavaliers Des épisodes similaires se sont produits et à la fin, cela s’est poursuivi, pour lequel il a exhorté au respect des forces politiques.

« Accord de pays »

Cependant, il a remarqué que il est « très difficile » de rejeter la proposition convenue avec les syndicats et les employeurs, car cela reviendrait à revenir à l’arrêté royal élaboré en 2013 par le gouvernement de Mariano Rajoy, dans lequel l’ultraactivité des accords ou la préférence des accords d’entreprise était limitée, en plus des formules « low cost » grâce à l’externalisation ».

« C’est un accord de pays pour le bien commun », a ajouté le vice-président, qui a tenu à être discret avec le débat politique. « Je dois laisser les forces politiques faire leur travail et j’insiste, je serai discret, je ne peux rien transférer de plus que cela », a-t-il condamné.

De même, Díaz a voulu souligner le pertinence de cet accord en termes de emploi des jeunes.

« Cette norme est très importante pour notre pays, les agents sociaux doivent être à la hauteur car cela aidera les jeunes à apprendre des formes de travail stables, avec des améliorations dans leurs relations de travail », a-t-il souligné.

En réponse à la question de savoir si EH Bildu a été « trompé » avec la proposition de réforme du travail concernant la prévalence des accords régionaux, Díaz a clairement indiqué que les négociations avec les agents sociaux ont toujours été basées sur l’accord du gouvernement de coalition présenté après les élections et Composante 23 du Plan de relèvement, de transformation et de résilience.