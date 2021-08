Il s’agit d’un « master face » : il déverrouille la plupart des systèmes d’identification faciale | La technologie

Des chercheurs en Israël ont réussi à créer des visages qui pourraient contourner les systèmes de reconnaissance faciale, ce qui ouvre le débat sur la fiabilité ou non de cette technologie.

Dans le monde numérique et hyper-connecté, la cybersécurité est primordiale. C’est quelque chose que nous vous rappelons généralement car de nombreuses personnes ne savent pas à quel point il est important d’avoir nos données en toute sécurité et d’utiliser l’authentification en deux étapes.

En ce sens, le monde technologique a développé différentes manières de sécuriser nos informations, passant des mots de passe aux empreintes digitales, et se terminant par la reconnaissance faciale, une technologie qui a atteint en masse les smartphones il y a tout juste 3 ans.

Eh bien maintenant, au milieu de 2021, il semble que plus moderne ne signifie pas plus sûr. Et sinon qu’ils racontent la reconnaissance, une technologie qui est peut-être devenue obsolète à cause des visages du maître, des visages capables de contourner votre sécurité.

Les visages maîtres sont une invention israélienne, qu’ils ont développée un réseau neuronal appelé StyleGAN capable de générer des images faciales capables d’imiter des systèmes identification.

Les travaux publiés par la Blavatnik School of Informatics et la Tel Aviv School of Electrical Engineering suggèrent que il est possible de générer ces visages maîtres pour plus de 40% de la population en utilisant seulement 9 visages synthétisé par ledit réseau de neurones.

Lors du test de StyleGAN, les chercheurs ont découvert que un seul visage pourrait déverrouiller 20% de toutes les identités de la base de données open source Labeled Faces in the Wild (LFW) de l’Université du Massachusetts, un référentiel commun utilisé pour le développement et les tests de systèmes d’identification faciale.

StyleGAN fonctionne en recherchant les traits du visage les plus courants et les plus généralisés parmi des milliers de photographies, puis en répétant le processus de manière itérative. Le système utilise un algorithme évolutif couplé à un prédicteur neuronal qui estime la probabilité que le candidat actuel se généralise mieux que les candidats générés lors des phases précédentes.

Dans différents tests Les chercheurs ont découvert que l’authentification était possible 40 à 60 % du temps avec seulement neuf images créées.

Des recherches publiées avertissent que la technologie de reconnaissance faciale est particulièrement vulnérable aujourd’hui et que son avenir est incertain. Cette démonstration confirme que la méthode la plus ancienne, celle des mots de passe, est toujours la plus fiable (malgré ses imperfections).