Il s’agit d’un minage de crypto-monnaie renouvelable

09/06/2021 à 9h06 CEST

À Hendwr Farm, près de la chaîne de Berwyn, non loin du parc national de Snowdonia dans le Denbighshire, le bétail mâche les pâturages luxuriants de la vallée et des troupeaux de moutons habillent les collines. Dans un conteneur d’expédition vert à côté d’un grand réservoir en forme de dôme, un type de ferme très différent il prospère également dans ce paysage idyllique : une ferme de crypto-monnaie.

La famille Philip Hughes exploite la terre d’Hendwr depuis des générations, mais maintenant il se lance dans l’exploitation minière, en utilisant de puissants ordinateurs alimentés par les énergies renouvelables pour générer de nouvelles crypto-monnaies.

Et cette énergie est dérivée, comme le dit Philip, de la « bouse de vache ». Un gros moteur six cylindres tournant à 500 tr/min convertit le méthane dégagé par la décomposition du fumier de vache en électricité. Le processus est appelé digestion anaérobie.