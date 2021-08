Il s’avère que Denis Villeneuve de Dune a déjà l’idée d’un troisième film

Après la publication de Children of Dune en 1976, trois autres livres sur Dune de Frank Herbert ont suivi : God Emperor of Dune, Heretics of Dune et Chapterhouse: Dune (dont ce dernier s’est terminé sur un cliffhanger depuis le décès d’Herbert en 1986, et il a été résolu deux des décennies plus tard dans Hunters of Dune et Sandworms of Dune, écrits par Brian Herbert et Kevin J. Anderson). Donc, il n’y a certainement pas de pénurie de matériel de suite de Dune pour étirer une série de films de Dune au-delà d’une trilogie, mais Denis Villeneuve n’est prêt qu’à jouer le rôle de Dune Messiah, ce qui est compréhensible. C’est demander beaucoup à un cinéaste de se consacrer à ne travailler que sur une seule série de films, et pour le moment, rien ne garantit que Warner Bros et Legendary soient même intéressés à faire Dune Messiah, sans parler de quatre autres films de Dune après cela.