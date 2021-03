Il s’avère que le film Batman de Ben Affleck aurait inclus un autre héros populaire de DC

La star de Clueless Alicia Silverstone a joué Batgirl, alias Barbara Gordon, dans ce film de 1997, et bien que Rosario Dawson de The Mandalorian ait exprimé Barbara pour Le film LEGO Batman, nous devons certainement une nouvelle interprétation en direct du personnage. En 2017, Joss Whedon a été embauché pour diriger, écrire et produire un film Batgirl, mais il a quitté le projet en février 2018 et l’écrivaine de The Flash Christina Hodson a été amenée à bord pour écrire le scénario. Il n’y a pas eu de mises à jour majeures sur le film Batgirl depuis lors, bien que le président de DC Films, Walter Hamada, ait noté qu’il pourrait finir par être développé en tant qu’exclusivité HBO Max.