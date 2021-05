Il s’avère que le tease de fin de Mortal Kombat s’est presque joué différemment

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses entreprises. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

Mortal Kombat était confronté à des attentes assez énormes, mais cela a finalement donné aux fans de la franchise à peu près tout ce qu’ils voulaient et attendaient. L’adaptation du jeu vidéo mettait en vedette des personnages préférés des fans comme Scorpion et Sub-Zero et fournissait de nombreux décès classés R promis. Cependant, l’un des personnages qui ne s’est pas présenté est l’emblématique Johnny Cage. Malgré cela, le personnage a été taquiné à la fin du film et, si une suite est faite, il apparaîtra probablement. La taquinerie a suffi à exciter les fans, mais il s’avère que cela aurait pu se dérouler très différemment.