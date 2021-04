Il s’avère que le tigre zombie de l’Armée des morts a une connexion amusante avec une autre offre Netflix

Vous entendez ça, tout le monde? Army of the Dead était connecté à Tiger King avant que ce ne soit cool. Sérieusement, Army of the Dead a commencé la photographie principale en juillet 2019, huit mois avant la première de Tiger King sur la même plate-forme et de prendre le monde d’assaut. Il est donc amusant d’entendre qu’Armée des morts se retrouve désormais liée à l’un des plus grands succès de Netflix. Mais comme l’a noté Deborah Snyder, il est chanceux que Marcus Taormina ait réussi à obtenir toute la vidéo dont il avait besoin du tigre de Carole Baskin sans subir de blessures, car cette docu-série a montré de première main à quel point ces félins peuvent être dangereux.