Il s’avère que Tom Cruise a à peine réussi l’une des scènes les plus emblématiques de Mission: Impossible

La scène en question a Ethan Hunt de Tom Cruise descendu du plafond dans une pièce sécurisée, et c’est une scène incroyablement passionnante qui est dirigée de manière experte. La tension et les enjeux s’accumulent, vous forçant au bord de votre siège. Cruise dit qu’il a continué à être trop abaissé, ce qui l’a amené à heurter le sol plusieurs fois, alors le réalisateur Brian De Palma a trouvé un moyen de couper à Cruise à la fin de la descente. Mais Cruise a insisté sur le fait qu’il pouvait le faire et a finalement réussi – et beaucoup seraient probablement d’accord pour dire que le film est meilleur pour cela.