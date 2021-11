Max Verstappen pense que quelque chose ne va pas avec les ailes arrière de Mercedes, après avoir inspecté la voiture de Lewis Hamilton vendredi.

Verstappen touchant l’aileron arrière de Hamilton après les qualifications a été le sujet de conversation brûlant dans le monde de la Formule 1, et il a été frappé d’une lourde amende pour l’avoir fait.

Mercedes a enfreint les règles concernant la distance d’ouverture de l’aileron arrière lors de l’utilisation du DRS, et Hamilton a été disqualifié des qualifications en conséquence.

Même avant la pénalité d’Hamilton, les responsables de Red Bull se sont rendus à la FIA pour se plaindre des soupçons selon lesquels Mercedes aurait utilisé un « flexi-wing » à l’arrière de la voiture, ce qui aiderait l’équipe à atteindre la vitesse de pointe – et leur pilote n’est toujours pas convaincu que tout est en place. tout à fait raison avec leurs rivaux.

« Nous soupçonnons que quelque chose se passe là-bas », a déclaré Verstappen à Sky F1 après les qualifications du sprint. « Au début de l’année, nous avons tous dû changer nos ailerons arrière avec le [central] pilier.

« Je pense donc qu’il se passe encore quelque chose avec l’avion principal où il s’ouvre et leur donne plus de vitesse de pointe.

« Je regarde juste leur aileron arrière et il se passe clairement quelque chose. »

La FIA a précisé que Verstappen avait commis une infraction, mais avec « une force insignifiante » et « aucun dommage direct n’a été causé », ce qui signifie que nous attendons maintenant d’entendre le verdict sur Mercedes…#BrazilGP #F1 https://t.co/W5vtUk2r3F – PlanetF1 (@Planet_F1) 13 novembre 2021

Verstappen a finalement été condamné à une amende de 50 000 € par la FIA pour avoir touché l’aile Mercedes, mais il n’a pas tardé à écarter l’impact d’une telle pénalité.

« Ce sera un bon dîner pour eux, et j’espère qu’ils pourront commander du bon vin », a-t-il plaisanté.

Sur le sprint lui-même, Verstappen a été devancé au départ par Valtteri Bottas, mais il a pris deux autres points au Championnat du monde en rentrant deuxième derrière le Finlandais, lui donnant un départ en première ligne du grand prix de dimanche.

Compte tenu de la charge de Hamilton dans le peloton, Verstappen est conscient de la rapidité avec laquelle son rival était samedi, mais il pense que dépasser la majorité des voitures les plus lentes aurait dû être fait « assez facilement » de toute façon.

En plus de cela, il s’attend à un ensemble différent de circonstances sur une distance de course complète.

« Bien sûr, cela semble un peu inquiétant », a déclaré le pilote Red Bull à propos du rythme de Mercedes. « Mais si vous voyez déjà l’écart avec P3 aujourd’hui, il y avait 18 secondes derrière nous, donc ils étaient vraiment lents.

« Alors bien sûr, vous effacez, disons, les 10 premières voitures assez facilement parce qu’elles sont à des kilomètres du rythme. Mais néanmoins, ils avaient un bon rythme.

« Mais aussi pour demain, ça va être assez différent. La température de la piste va probablement être presque doublée, puis tout devient un peu plus difficile.

Compte tenu des conditions supposées plus chaudes attendues dimanche, les pilotes seront confrontés à différents défis quant à la réaction de leurs voitures. Avec la température supplémentaire attendue, il a été demandé à Verstappen si les différentes conditions de piste joueraient entre les mains de Red Bull.

« C’est ce que j’espère, mais voyons demain », a-t-il déclaré. « Aujourd’hui, c’était une course où il n’y a pas non plus d’arrêts aux stands, et puis nous avons des gens qui jouent avec le pneu et déjà avec des voitures où il est difficile de dépasser, vous avez besoin d’une course d’arrêts aux stands pour la rendre excitante. »