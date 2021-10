Il se perd dans les montagnes et refuse étonnamment de prendre son portable aux secours | La vie

Un randonneur a passé toute la nuit perdu dans la brousse sans savoir que ces appels répétés sur son téléphone portable à partir d’un numéro inconnu provenaient de l’équipe de secours.

En raison des appels commerciaux continus et même des arnaques, nous ne prenons pratiquement jamais de numéros inconnus que nous n’avons pas enregistrés dans l’annuaire téléphonique, et bien que cela puisse être un avantage dans la plupart des cas car nous éviterons d’être arnaqués ou harcelés, il est probable qu’un de ces nombres inconnus peut parfois nous sauver la vie.

Maintenant, une histoire sur Facebook publiée par l’équipe de secours est devenue virale Recherche et sauvetage au pays des lacs (LCSAR) sur un randonneur prétendument perdu sur le mont Elbert dans le Colorado qui a tenu l’équipe de secours en échec pendant des heures, et uniquement parce qu’ils n’ont pas pu le localiser par appel téléphonique.

Plus précisément, l’événement est survenu tard le 18 octobre, lorsque l’équipe de secours a signalé la disparition d’un randonneur sur le mont Elbert.

Lorsque ce type d’événement se produit, l’équipe de secours contacte les randonneurs qui ne sont pas revenus par appel téléphonique. Le bémol c’est que le randonneur n’a pas répondu aux innombrables appels, le LCSAR pensant déjà au pire.

Ils ont donc déployé une opération de recherche de la nuit du 18 au 19 au matin, en passant par les zones les plus fréquentées par les randonneurs et aussi par les zones où ils sont habituellement perdus, mais sans retrouver la trace de l’homme égaré.

Ce qui est amusant, c’est qu’après toute une matinée de recherche, Ils ont pu confirmer que le randonneur présumé perdu a pu regagner son logement en toute sécurité 24 heures après le début de son excursion, alors que l’équipe de secours était toujours déployée à sa recherche.

Le randonneur a expliqué qu’il était devenu désorienté le soir et qu’il avait passé toute la nuit à chercher le chemin de sa voiture, jusqu’à ce qu’il la trouve tôt le matin et qu’il soit revenu. Ce qui est drôle, c’est que le randonneur a expliqué qu’il a complètement ignoré tous les appels de ses sauveteurs, essentiellement parce qu’il ne prend jamais « les appels de numéros inconnus ».

Cela a soulevé une multitude de polémiques sur les réseaux sociaux, certaines en faveur de l’équipe de secours et d’autres en faveur du randonneur.

D’une part, il y a des utilisateurs qui affirment que le randonneur aurait dû répondre à l’appel après de nombreuses tentatives de l’équipe de secours et plus après s’être perdu toute la nuit, et c’est qu’il n’est pas très courant de recevoir des appels de numéros commerciaux tôt le matin.

Par contre, il y a aussi des usagers qui sont favorables à l’attitude du randonneur puisque, apparemment, l’équipe de secours n’a pas utilisé une autre forme de communication comme l’envoi d’un SMS qui aurait été lu.

Dans tous les cas, le plus important est que le randonneur ait pu rentrer sain et sauf après s’être perdu, mais peut-être que la prochaine fois qu’il recevra un appel d’un numéro inconnu, il réfléchira à deux fois avant de l’ignorer.