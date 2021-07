Il se tiendra entièrement à La Gomera

23/07/2021 à 12h30 CEST

La WAA 360º Il a déjà révélé la première de ses grandes inconnues. Après l’ouverture des inscriptions, dont le lieu du challenge n’a pas été dévoilé, l’organisation est en mesure de confirmer que l’édition 2021 se tiendra du fpleine forme sur l’île de La Gomera.

Donc ça 360º Le défi il part à la découverte d’une nouvelle aventure. L’organisation sera sous la responsabilité des entreprises Événements de périphérie Oui Événements sportifs, organisateur entre autres d’un test de référence tel que le Sentier du paradis de la Gomera. Les deux entreprises travailleront avec le parrainage principal de la Mairie de San Sebastián de La Gomera. Votre maire, Adasat Reyes, a été l’un des principaux impliqués dans la prise du 360º jusqu’à la capitale de l’île colombienne, et souligne que «pour la municipalité de San Sebastián, avoir cette édition du défi 360º, qui rassemble le meilleur de la course de montagne, en en plus de la portée internationale de ce sport, place la municipalité de San Sebastián, et donc aussi l’île de La Gomera, au centre des courses de montagne et d’un niveau considérable et très important dans cette portée & rdquor ;.

A son tour, le maire précise que «Du point de vue touristique, le nom de La Gomera et de la municipalité de San Sebastián sera entendu pendant ces jours et pendant ces mois jusqu’à la tenue du concours.. Bien entendu encouragez également l’inscription à tous et à tous ces athlètes qui se sentent entraînés et qualifiés, désireux de faire partie de cette aventure et leur souhaitent bonne chance dans ce nouveau défi & rdquor ;. “Remerciez également le Conseil insulaire de La Gomera pour le soutien et la collaboration fournie à cet important événement sportif & rdquor;, conclut Reyes.

Cet événement a, en plus de la collaboration du Cabildo de La Gomera, avec Promotur – Islas Canarias, qui est pleinement impliqué dans un défi d’envergure internationale et qualifié comme l’un des plus difficiles au monde. De plus, WAA continue en tant que sponsor sportif et Fred. Olsen Express sera le transporteur officiel du test, puisque le transfert gratuit sera offert aux participants depuis le port de Los Cristianos, au sud de Tenerife.

Ce test vous permettra de découvrir une île inconnue du public étranger, qui a représenté un grand pourcentage des participants à ce test au cours des cinq dernières années. La Gomera est l’une des plus petites îles de l’archipel des Canaries, qui compte à peine plus de 20 000 habitants, mais qui présente un cadre naturel extraordinaire pour l’alpinisme : un réseau de sentiers de plus de 600 kilomètres, 1 500 mètres de dénivelé, le Parc national de Garajonay comme un joyau de la couronne – classé par l’UNESCO comme site du patrimoine mondial – et la forêt caractéristique de Laurisilva avec des centaines d’espèces endémiques.

Le test aura son épicentre dans la capitale de l’île, Saint-Sébastien de La Gomera. La commune accueillera le retrait des dossards le 23 novembre, le départ du challenge le 24 et la ligne d’arrivée qui sera ouverte jusqu’au 28 novembre. La visite traversera l’île dans le plus pur style à 360º avec des montées et des descentes constantes pour un kilométrage brutal et des dénivelés. Comme toujours, les détails du parcours seront dévoilés quelques jours avant la course.

Les inscriptions ont commencé en juin dernier et sont limité à seulement 200 sièges pour assurer la surveillance et le déploiement de la sécurité personnalisé pour vos participants. Dans les prochaines dates, plus de détails seront donnés sur le point de rencontre des participants, qui affronteront ce défi avec les caractéristiques habituelles du 360º : un itinéraire sans balisage en aucun de ses points, la seule aide de la cartographie et du GPS et le bases de vie que vous trouverez le long de la route de La Gomera pour vous ressourcer.

Avec La Gomera commence le voyage de ce WAA 360º, qui partira à la découverte de nouvelles aventures grâce à la variété des paysages et des caractéristiques offertes par les îles Canaries.