Il s’échappe alors qu’ils tentent de le kidnapper et de le mettre dans un véhicule à Palma

15/11/2021 à 19:47 CET

Lorenzo Marina

UNE homme il s’est enfui lorsque cinq individus ont tenté de le forcer à monter dans un véhicule, en sortant d’un magasin à Palma. La victime s’est réfugiée dans l’établissement tout en recevant des menaces de mort de la part du dirigeant. Après avoir signalé ce qui s’est passé, la Police nationale a arrêté ce sujet, un Espagnol de 55 ans, pour un crime présumé de détention illégale et de menaces de mort. Apparemment ilpersonnes Ils ont accusé la victime d’avoir volé une camionnette avec beaucoup d’argent.

L’enquête policière du Group of Robberies a commencé après recevoir une plainte de la victime. La personne concernée a expliqué qu’elle s’était rendue quelques jours auparavant à Tarragone pour des raisons professionnelles, où elle avait commencé à travailler. Une connaissance de Majorque est venue lui rendre visite sans qu’aucun incident ne se produise à l’époque. Cependant, cet individu, accompagné d’un autre homme, Ils l’ont accusé d’avoir volé une camionnette avec beaucoup d’argent. Son attitude a changé et le visiteur a proféré des menaces de mort s’il ne rendait pas le véhicule et la somme prétendument volée.Les menaces montaient en ton. Au point qu’il en est venu à craindre pour sa vie. En effet, il a reçu de nombreux appels d’autres personnes liées à sa connaissance, ainsi que divers messages au contenu similaire. Le plaignant a assuré aux agents qu’il commençait à avoir très peur et a décidé de retourner à Palma. En septembre, alors qu’il était déjà de retour dans la capitale des Baléares, le plaignant s’est rendu dans un établissement situé dans le quartier Pere Garau de Palma. En sortant du magasin, la victime a retrouvé cinq personnes parmi lesquelles se trouvait sa connaissance. Ces individus l’ont attrapé et ont tenté de le forcer à monter dans un véhicule. La victime a réussi à échapper à l’attaque et s’est réfugiée dans le magasin qu’il venait de quitter. Le chef l’a menacé de mort à plusieurs reprises. De façon intimidante, il a baissé son masque pour qu’il reste avec son visage.Comme il y avait des clients dans l’établissement et de nombreuses personnes aux alentours, les auteurs présumés de la tentative d’enlèvement ont quitté les lieux. La victime, quant à elle, a réussi à se mettre en sécurité et a pris la fuite.

L’enquête du Groupe des Vols de la Police Nationale a abouti la semaine dernière. Après avoir recueilli de nombreuses déclarations, les agents ont réussi à identifier le chef présumé du gang. Ainsi, la police a arrêté ce sujet mardi de la semaine dernière pour les crimes présumés de détention illégale et de menaces.