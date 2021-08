Il semble bien que Mike Pence veuille se présenter à la présidence en 2024 .

L’ex-vice-président Mike Pence a peut-être brûlé son dernier pont avec l’ancien président Donald Trump lorsqu’il a refusé d’annuler les élections de 2020 le 6 janvier, mais cela ne l’empêche certainement pas de faire ses propres démarches vers une candidature potentielle à la Maison Blanche en 2024.

Photo de Sean Rayford/.

Malgré le fossé profond que Pence a creusé avec le meneur urochrome du GOP, l’ancien membre du Congrès des États-Unis devenu gouverneur républicain de l’Indiana rencontre des donateurs et fréquente les gros bonnets du Parti républicain.

Politico a rapporté mardi que la semaine dernière, Pence a organisé une retraite dans le quartier chic de Jackson Hole, dans le Wyoming, à laquelle ont assisté les bienfaiteurs de sa toute nouvelle organisation à but non lucratif, Advancing American Freedom (pour qui cependant ?).

«La retraite était sur invitation uniquement, les participants étant invités à contribuer dans une fourchette à six et sept chiffres, selon une personne proche du dossier. L’affaire de deux jours comprenait des activités comme le tir et l’équitation avec Pence et une promenade dans la nature avec l’ancienne seconde dame Karen Pence. Les organisateurs s’attendent à organiser un événement similaire l’année prochaine », a écrit Politico.

Imaginez que c’est votre plaisir.

La liste des invités comprenait des noms familiers et dignes d’intérêt tels que “House Minority Leader Kevin McCarthy [R-CA], ancien président de la Chambre Newt Gingrich [R-SC], et Arizona [GOP] Gouverneur Doug Ducey, président de la Republican Governors Association et allié de Pence. Plusieurs hauts responsables de l’administration Trump étaient présents, dont l’ancien directeur du Conseil économique national Larry Kudlow, Paul Teller et Kellyanne Conway, une ancienne sondeuse Pence. Marc Short, ancien chef de cabinet de Pence, a également présenté », a noté Politico.

Rappelons que Pence est passé très près d’assumer la présidence lorsque Trump a été hospitalisé avec un cas grave de COVID-19 en octobre 2020. Et bien que Pence ait le poids politique pour être un formidable candidat à la nomination présidentielle républicaine de 2024, il ferait face à un chemin extrêmement difficile vers la victoire au Collège électoral et il n’a absolument aucune chance de remporter le vote populaire national.

Le Pence à la voix douce et au sommet de guirlandes est un fanatique religieux de droite homophobe, déniant la science, anti-choix et que Trump hésitait à ajouter au billet de 2016 en tant que colistier. En tant que gouverneur, Pence a laissé l’État Hoosier dans le désarroi et reste profondément impopulaire même au sein des cercles conservateurs, malgré l’électorat cramoisi de l’Indiana.

Que Pence survivrait aux principaux concours contre des candidats potentiels comme Trump, l’ancien secrétaire d’État Mike Pompeo, les sénateurs républicains Tom Cotton de l’Arkansas et Ted Cruz du Texas, l’ancienne ambassadrice des Nations Unies Nikki Haley ou le gouverneur désastreusement inepte de Floride Ron De Santis, cependant, est une question ouverte, ce qui signifie que les débats feront une télévision absolument incroyable.

En savoir plus via Politico.