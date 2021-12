Il semble bien qu’une répression du partage de mot de passe Netflix arrive bientôt

Le partage de mot de passe Netflix est une pratique répandue qui est utilisée depuis les premiers jours du service de streaming. Netflix le sait et ne l’aime pas forcément, mais l’entreprise le tolère. Ou du moins ce fut le cas pendant des années.

Mais à la mi-mars 2021, certains utilisateurs de Netflix se sont retrouvés face à un écran d’avertissement alors qu’ils tentaient de se connecter. L’application les poussait à ouvrir leur propre compte Netflix plutôt que d’utiliser celui de quelqu’un d’autre. La page offrait également des options de vérification de compte au cas où la personne voyant l’avertissement se trouverait être le propriétaire du compte.

Rien n’est sorti de ce test de fonctionnalité Netflix, et le partage de mot de passe est toujours une chose. Mais il semble que les clients en Italie soient témoins d’un écran d’avertissement similaire qui cible les personnes qui partagent les mots de passe Netflix.

Les tests en mars

Netflix a confirmé que l’écran d’avertissement ci-dessous n’est qu’un test, similaire aux autres tests que le streamer effectue chaque année.

« Ce test est conçu pour aider à garantir que les personnes utilisant des comptes Netflix sont autorisées à le faire », a déclaré Netflix dans un communiqué à l’époque.

Netflix ne partage généralement pas les détails des tests infructueux. En d’autres termes, si l’entreprise est satisfaite d’un test de fonctionnalité, cette fonctionnalité est proposée à tous les utilisateurs de Netflix dans le monde. Tout le monde pourra faire l’expérience de cette fonctionnalité.

La dissuasion de partage de mot de passe Netflix ci-dessus semble être l’un des tests Netflix qui n’ont pas été diplômés. C’est parce que nous ne l’avons pas vraiment vu en usage. Si Netflix avait largement déployé la fonctionnalité, le tollé du public serait pour le moins perceptible.

Nouveaux soucis de partage de mot de passe Netflix

Cela nous amène à la fin décembre, alors que la peur du partage de mot de passe Netflix est de retour. Cette fois, des rapports en provenance d’Italie détaillent le même avertissement que certains utilisateurs ont vu en essayant d’accéder à leurs comptes Netflix plus tôt cette année. Certains d’entre eux semblent apocalyptiques, mettant en garde contre des interdictions ou des amendes. D’autres sont plus terre à terre, expliquant que Netflix ne peut imposer aucune sorte d’amende. Et se faire bannir semble presque impossible.

Mais il semble que certains utilisateurs italiens de Netflix voient des invites similaires aux tests Netflix de mars. Voici une traduction de ce que lit le message de connexion Netflix :

Si vous ne vivez pas avec le titulaire du compte, vous avez besoin de votre propre compte pour continuer à regarder Netflix. Est-ce votre compte ? Nous vous enverrons un code de vérification.

Si Netflix mettait un terme au partage de mots de passe, cela entraînerait un contrecoup important de la part des utilisateurs. Peu importe à quel point le partage de mots de passe nuit à ses résultats, prendre des mesures drastiques contre le partage de mots de passe pourrait faire encore plus mal.

Mais la fonctionnalité ci-dessus semble être conçue pour faire exactement cela. Ou, du moins, implémentez une sorte d’« interdiction » plus douce. Peut-être que Netflix souhaite que les utilisateurs cessent de partager leurs mots de passe avec des personnes qui ne font pas partie de leur foyer. Si tel est le cas, une vérification de compte Netflix comme celle ci-dessus pourrait continuer à apparaître jusqu’à ce que l’une des parties décide d’ouvrir un nouveau compte.

Ce ne sont que des spéculations, cependant, basées sur cette peur du partage de mot de passe Netflix en provenance d’Italie. Bien sûr, il y a clairement une raison pour laquelle Netflix teste à nouveau la fonctionnalité neuf mois après la découverte initiale.

En d’autres termes, vous pouvez toujours partager vos connexions Netflix avec vos amis et votre famille en toute sécurité pour le moment. Netflix ne vient probablement pas après vous. Encore.