Il semble que Don Jr. et Ivanka Trump se retrouveront dans l’affaire de corruption d’inauguration

Dans l’affaire contre Donald Trump pour détournement de fonds pour son investiture en janvier 2017, il semble que ses enfants Donald Trump Jr. et Ivanka Trump pourraient également être critiqués. Lorsque l’affaire sera jugée en février 2022, Don Jr. et Ivanka pourraient très bien avoir à témoigner sous serment au sujet de leur connaissance de la corruption.

Selon l’enquête du procureur général de DC, Karl Racine, environ 1,1 million de dollars de fonds du Comité d’investiture présidentiel (PIC) à but non lucratif ont été détournés par la famille Trump, qui a essentiellement planifié l’événement extravagant à l’hôtel Trump afin qu’ils en profitent personnellement. . Racine fait actuellement la demande que le même montant soit récupéré auprès de la famille et remis à un autre organisme à but non lucratif.

Les allégations indiquent que l’hôtel de Trump à Washington DC a considérablement surfacturé le PIC pour l’inauguration par rapport aux tarifs normaux de l’hôtel. Puisqu’il est propriétaire de l’hôtel, lui et sa famille auraient personnellement profité de cette légère « erreur de calcul ». Ivanka et Donald Trump Jr. seront tous deux jugés en raison de leur connaissance de l’utilisation abusive de fonds, à la fois pour l’événement principal et pour l’after-party exclusive qui a également été lancée sur le dollar de l’association.

Sur la base des informations actuelles, il n’est pas tout à fait clair dans quelle mesure Melania Trump sera impliquée et si elle sera également jugée. Malgré cela, elle est toujours dans l’eau chaude. Son ancienne meilleure amie, Stephanie Winston Wolkoff, a publié un enregistrement de Melania admettant qu’elle a été renvoyée du comité pour aider à protéger les supérieurs.

« Melania et la Maison Blanche m’avaient accusé d’activités criminelles, m’avaient publiquement humilié et licencié, et avaient fait de moi leur bouc émissaire. À ce moment-là, c’est à ce moment-là que j’ai appuyé sur Record. » -Stephanie Winston Wolkoff pour savoir si elle a des enregistrements des citations dans son nouveau livre pic.twitter.com/LpXyWg0MWR – Blog Maddow (@MaddowBlog) 2 septembre 2020

À tout le moins, l’Amérique regardera avec anticipation en février pour découvrir comment Ivanka et Don Jr. géreront leur possible inculpation. Tous deux ont été surpris en train de faire de faux témoignages dans des dépositions antérieures, il ne serait donc pas surprenant de constater qu’ils gèrent la situation de la même manière lorsque le tribunal revient.

JUSTE PUBLIÉ : @IvankaTrump et @DonaldJTrumpJr se retrouveront-ils à la barre des témoins dans le scandale de corruption de l’inauguration de Trump ? Lisez mon dernier pour voir ce qui se passe dans ce cas.https://t.co/UXk5jgTaDb – David Corn (@DavidCornDC) 9 novembre 2021

