Il semble que Fortnite ne revienne jamais sur iOS

La décision tant attendue dans l’affaire Apple contre Epic a été rendue, un juge décidant qu’Apple devait autoriser les développeurs à proposer des méthodes de paiement alternatives. Mais Epic Games ne célèbre pas la décision, et Fortnite ne reviendra pas bientôt sur l’App Store, si jamais c’est le cas.

Le PDG d’Epic Games, Tim Sweeney, a fustigé la décision sur Twitter, affirmant que ce n’était pas une victoire pour les développeurs ou les consommateurs. Il a poursuivi en disant que Fortnite ne reviendra sur l’App Store iOS que “quand et où Epic pourra proposer le paiement via l’application en concurrence loyale avec le paiement via l’application Apple, en transmettant les économies aux consommateurs”.

“Nous continuerons à nous battre”, a ajouté Sweeney.

GameSpot a fait un suivi avec Epic Games pour tenter d’obtenir plus d’informations sur la possibilité que Fortnite revienne sur l’App Store.

Fortnite est l’un des jeux les plus populaires sur Terre, et il est absent de l’App Store depuis sa suppression en août 2020. Apple a supprimé le jeu du magasin car Epic a contourné le magasin d’Apple et a proposé sa propre option de paiement direct Epic pour V- Bucks, ce qui a déclenché le procès et les retombées qui ont suivi.

Epic a fait valoir devant le tribunal qu’Apple agissait comme un monopole illégal, mais le juge n’était pas d’accord. Cependant, le tribunal a statué qu’Apple avait participé à un comportement anticoncurrentiel basé sur la loi telle qu’elle est écrite en Californie. C’est le seul chef d’accusation sur lequel le tribunal s’est rangé du côté d’Epic Games, Apple remportant les neuf autres chefs d’accusation.

“Le succès n’est pas illégal”, a déclaré la décision. « Le dossier du procès final n’incluait pas la preuve d’autres facteurs critiques, tels que des barrières à l’entrée et une baisse de la production ou une baisse de l’innovation sur le marché en cause. démontrer qu’Apple est un monopoleur illégal.”

Reste à savoir si Fortnite reviendra ou non sur l’App Store.

