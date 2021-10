Il semble que la date de sortie exacte de l’Apple Watch Series 7 vient de fuir

La date de sortie de l’Apple Watch Series 7 vient peut-être d’être divulguée par Hermes. Vous vous souviendrez peut-être que lorsque Apple a dévoilé son Apple Watch de nouvelle génération lors de son événement spécial le mois dernier, aucune date de sortie ferme n’était visible. Au lieu de cela, Apple a simplement déclaré que “les modèles Apple Watch Series 7 seront disponibles plus tard cet automne”.

Hermes aurait envoyé des e-mails aux clients et les informerait que les précommandes commenceront le 8 octobre 2021. Et vu comment Hermes fabrique de nouveaux bracelets pour l’Apple Watch Series 7, la société est clairement en mesure de savoir pré- détails de la commande. Si les précommandes d’Apple Watch s’ouvrent en fait le 8 octobre, il va de soi que la date de sortie sera vers la mi-fin octobre.

La sortie de l’Apple Watch Series 7 est de retour

Le mot de l’e-mail Hermes a été mis en lumière pour la première fois par AppleTrack.

Le site note :

Dans plusieurs e-mails d’Hermès, obtenus par AppleTrack, le service client indique « L’Apple Watch Series 7 sera disponible en précommande à partir du 8 octobre 2021. N’hésitez pas à nous contacter si vous avez d’autres questions ! » Une source chez Hermès a confirmé en privé la validité de ces e-mails sans en préciser la date.

Incidemment, Jon Prosser a déclaré jeudi que les précommandes pourraient commencer dès la semaine du 4 octobre. Prosser a en outre déclaré que l’expédition pourrait commencer à la mi-octobre.

Pourquoi l’Apple Watch Series 7 est retardée

Avec la sortie de l’Apple Watch Series 7 à l’horizon, vous serez peut-être curieux de savoir pourquoi elle a été retardée en premier lieu. Après tout, la plupart des nouveaux modèles Apple Watch sont disponibles en pré-commande immédiatement après leur dévoilement.

À cette fin, Apple a dû gérer quelques obstacles techniques au cours du processus de production de l’Apple Watch Series 7. La plupart de ces défis impliquaient un nouveau processus de conception et de production pour l’affichage. Des informations selon lesquelles la sortie de l’Apple Watch Series 7 serait retardée ont fait surface pour la première fois en août. À l’époque, des sources ont déclaré qu’Apple rencontrait des problèmes de fiabilité avec l’écran. Une source familière avec les plans d’Apple a ajouté que la société et ses fournisseurs “travaillaient sans relâche pour essayer de résoudre les problèmes”.

Tout compte fait, il n’est pas surprenant que la version Apple Watch Series 7 soit repoussée. Le portable de nouvelle génération a un facteur de forme légèrement différent de celui de son prédécesseur. Les coins sont légèrement plus arrondis, les lunettes sont plus petites et, bien sûr, l’écran lui-même est sensiblement plus grand. Ainsi, alors que les dimensions de l’Apple Watch Series 7 sont à peu près les mêmes que celles de l’Apple Watch Series 6, la nouvelle montre offrira aux utilisateurs beaucoup plus d’espace d’écran. Si vous cherchez une raison de mettre à niveau, la conception de la série 7 est certainement convaincante.

Enfin, la nouvelle Apple Watch sera disponible dans une gamme de nouvelles couleurs, que l’on peut voir ci-dessous :