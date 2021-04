Il semble que le Google Pixel 6 pourrait avoir son propre chipset

Un nouveau rapport suggère que le Google Pixel 6 pourrait atterrir cette année avec un chipset unique conçu par Google. Le chipset porte le nom de code «Whitechapel». Il semble être connecté au système Exynos de Samsung et pourrait partager des similitudes avec ces puces.Si cela est vrai, cela permettrait à Google d’avoir un contrôle presque complet sur le matériel Pixel, tout comme Apple le fait avec ses iPhones.

Depuis le lancement du premier Google Pixel en 2016, les téléphones de marque Pixel ont des chipsets Qualcomm. Cela a du sens puisque le silicium de Qualcomm est présenté comme la crème de la crème en ce qui concerne les téléphones Android.

Cependant, un nouveau rapport de 9to5Google suggère que l’inévitable Google Pixel 6 pourrait abandonner Qualcomm pour autre chose. Selon des documents internes de Google consultés par 9to5Google, le Pixel 6 pourrait atterrir avec une puce conçue par Google, actuellement nommée «Whitechapel». Si cela est vrai, ce serait un énorme changement non seulement pour la gamme Pixel mais aussi pour l’industrie en général.

Voir également: 6 choses que nous voulons voir du Google Pixel 6

Le document suggère également que ce chipset – appelé «GS101» – pourrait également alimenter les futurs Chromebooks. Google a refusé de commenter l’histoire.

Fait intéressant, 9to5Google affirme que «Whitechapel» est profondément connecté à Samsung. Il est très possible que le silicium conçu par Google soit une version personnalisée d’un chipset Exynos. Il est même possible que Samsung produise les puces pour Google.

Google Pixel 6 pourrait changer la donne

En termes simples, cette rumeur est un gros problème. Si les futurs Pixels sont livrés avec du matériel conçu et entretenu par Google, cela permettrait à l’entreprise d’avoir un contrôle étendu sur les appareils. Par exemple, Google pourrait personnaliser le chipset pour qu’il fonctionne mieux avec son logiciel Pixel UI – ou même Android lui-même, qui est un produit Google.

Cependant, le plus grand changement qui pourrait en découler est qu’il permettrait à Google d’avoir plus de contrôle sur la durée de prise en charge de ses téléphones. L’une des principales raisons pour lesquelles les téléphones Android ne voient les mises à jour que pendant environ deux ou trois ans est que le chipset vieillit. Sans le support de Qualcomm, publier des mises à jour et des mises à niveau Android devient de plus en plus difficile. Si le Google Pixel 6 a une puce fabriquée par Google, ce ne serait pas un problème aussi grave.

Voir également: Quel fabricant met à jour ses téléphones le plus rapidement? (Édition Android 11)

Cela placerait les téléphones Pixel plus au niveau des iPhones d’Apple. Chaque iPhone fonctionne avec du silicium fabriqué par Apple, c’est pourquoi même les iPhones d’il y a cinq ans prennent toujours en charge la dernière version d’iOS.

Bien entendu, il est important de noter que «Whitechapel» serait la toute première tentative de Google pour créer du matériel de ce type. Il est possible que cela ait un début difficile au début. Espérons que Google s’en tient à lui, car cela pourrait être l’avantage dont sa ligne Pixel avait besoin.