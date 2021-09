Il semble que l’émission de télévision, les films et les bandes dessinées de Destiny pourraient arriver

Le développeur de jeux Bungie embauche quelqu’un pour superviser son adresse IP Destiny sur d’autres supports.

Comme repéré par The Game Post, le studio a publié une offre d’emploi pour un cadre supérieur pour son équipe de développement, spécifiquement axée sur le cinéma, la télévision et le transmédia. En d’autres termes, tout ce qui concerne Destiny qui n’est pas un jeu vidéo, apparemment.

“Relevant du directeur créatif exécutif de Destiny Universe, vous dirigerez des projets qui étendent la franchise Destiny à de nouvelles catégories, notamment la télévision, les films, les livres, les bandes dessinées et les formats audio”, indique l’annonce.

« En tant que conteur et « gardien » de Destiny IP, vous identifierez, sélectionnerez, guiderez, collaborerez et fournirez des commentaires à des tiers et à des partenaires leur permettant de raconter d’autres mythes dans l’univers Destiny qui ravissent nos fans tout en capturant les cœurs et l’esprit de nouveaux publics.”

Bungie étant en mesure de poursuivre des projets Destiny non liés au jeu vidéo, le studio a acheté les droits de publication du jeu de tir de science-fiction en ligne d’Activision Blizzard en 2019. Début 2020, le développeur a laissé entendre qu’il pourrait faire une émission de télévision basée sur le biens.

Destiny a fait ses débuts en 2014, avant une suite – Destiny 2 – lancée en 2017.

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/news/72463/it-looks-like-destiny-tv-show-film-and-comics-could-be-coming/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));