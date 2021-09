Il semble que les jeux PlayStation Plus d’octobre aient fuité

Il ressemble au PS Plus la liste des jeux gratuits a été divulguée pour le deuxième mois consécutif. Selon une nouvelle rumeur, les jeux offerts à tous les membres de l’abonnement de Sony ce mois-ci comprendront L’enfer lâché pour PS5, et Combat mortel X et Tournée PGA 2K21 pour PS4.

La rumeur vient d’un article sur le site d’offres français Dealabs, le même endroit où la programmation correcte des jeux de septembre a été publiée avant que Sony ne les confirme. (Bravo, VGC).

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Si la fuite est exacte et que les modérateurs du site semblent penser que c’est à la hauteur, ce sera la première fois que nous pourrons obtenir Hell Let Loose sur console. Le titre (un jeu de tir tactique à la première personne multijoueur se déroulant pendant la Seconde Guerre mondiale) a été lancé sur PC plus tôt cette année, mais il n’est pas encore disponible sur consoles. Il devrait arriver sur consoles le 5 octobre, donc le timing s’aligne assez bien pour PlayStation Plus.

Mortal Kombat X n’est peut-être pas le dernier jeu de la célèbre franchise de jeux de combat, mais cela vaut toujours la peine d’y jouer, surtout si vous êtes un fan de jeux d’horreur. Une suite de DLC a été ajoutée au jeu après le lancement et a rendu des personnages emblématiques comme Alien’s Xenomorph, Jason Vorhees et plus disponibles pour les joueurs.

En ce qui concerne le dernier jeu de la sélection, le PGA Tour 2K21, il a été lancé l’année dernière et est depuis très populaire.

Cela n’a pas été une bonne série de mois pour Sony; même en août, la société elle-même a affiché par erreur la programmation du mois à l’avance. Voyons si la même chose se reproduit en novembre.