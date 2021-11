Il semble que les vitesses de charge annoncées du Google Pixel 6 soient impossibles à atteindre

Est-ce juste du marketing ?

Les nouveaux Pixel 6 et Pixel 6 Pro de Google ont beaucoup de choses pour eux, comme le processeur Tensor et la nouvelle configuration de la caméra. Ils ont également des batteries plus grosses cette fois-ci, bien que la communauté technologique soit divisée sur le fait de savoir si elles font réellement une différence lorsqu’il s’agit d’améliorer la durée de vie de la batterie. Mais il y a aussi quelques choses pas si stellaires à propos de ces téléphones, comme les vitesses de charge. Sur les deux téléphones, Google annonce 30 W – assez standard, mais rien de proche de ce que propose la concurrence. Cependant, des tests ont montré que les nouveaux téléphones Pixel pourraient même ne jamais atteindre ces vitesses relativement faibles.

Nous avons déjà rencontré cela lors de l’examen des deux smartphones. Nous avons noté dans notre revue Pixel 6 Pro que la vitesse de charge annoncée ne correspond pas tout à fait à la vitesse de charge réelle, et le meilleur que nous ayons jamais obtenu du Pixel 6 Pro était de 23W.

Android Authority corrobore nos conclusions avec un certain nombre de tests supplémentaires impliquant différents chargeurs de plusieurs fabricants. Non seulement Google n’indique pas les vitesses maximales de charge filaire dans ses pages d’assistance officielles, mais la publication montre que la vitesse maximale de charge n’est que de 22 W pour elle (1 W plus lente que pour nous), ce qui est particulièrement visible dans les vitesses de charge – les téléphones souvent prendre deux heures pour se recharger complètement. C’était à la fois avec l’adaptateur secteur officiel Google 30W et d’autres adaptateurs secteur tiers.

Pourquoi cela arrive-t-il? Il peut s’agir d’un problème logiciel ou matériel qui empêche les téléphones Pixel 6 de se charger à la vitesse annoncée, ou Google a peut-être intentionnellement induit en erreur la charge. 23 W est assez rapide pour charger de nombreux smartphones avec des batteries plus petites en un clin d’œil (la batterie de 4080 mAh du Pixel 5 se charge à 18 W et ne prend pas autant de temps), mais dans des téléphones comme celui-ci, c’est clairement trop lent – le Pixel 6 Pro contient une batterie de 5 003 mAh, tandis que le Pixel 6 contient 4 614 mAh, plus petit mais toujours respectable.

Nous avons contacté Google pour commenter ce problème, et nous mettrons à jour ce message si nous avons des nouvelles.

