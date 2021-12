Il semble que même Eddy Cue d’Apple ne puisse pas trouver une Xbox sans Twitter

Plus d’un an après leur sortie, les consoles Xbox Series X et Series S sont toujours très difficiles à trouver – et il semble que même Eddy Cue, vice-président senior des services d’Apple, cherche des conseils sur Twitter sur la façon d’en attraper un. des consoles insaisissables. Selon le compte Twitter de Big Tech Alert, il a suivi @XboxStockAlerts, un compte qui publie des articles sur les réapprovisionnements de la console Xbox, lundi soir.

Il pourrait y avoir un certain nombre de raisons pour lesquelles il a décidé de suivre le compte. Le plus simple est qu’il souhaite obtenir une nouvelle Xbox ; peut-être qu’il cherche à en offrir un comme cadeau de vacances, ou peut-être qu’il veut se lancer dans le multijoueur Halo Infinite maintenant qu’une liste de lecture dédiée Slayer est ajoutée au jeu. (Eddy, si vous voulez jouer à Halo un jour, faites-le moi savoir.) Il est également possible qu’il fasse juste une étude de marché – peut-être qu’il veut voir à quel point la pénurie de consoles est vraiment grave.

Cela dit, je trouve cette suite assez amusante. Cue, en tant que cadre supérieur d’Apple, a vraisemblablement des contacts ou les moyens de récupérer une Xbox Series X sans avoir besoin de s’appuyer sur un compte Twitter. Mais peut-être que les choses vont assez mal pour qu’il doive vraiment utiliser ce compte pour se procurer une machine Halo pour les vacances. (Après tout, jouer à de gros jeux exclusifs Xbox sur un iPhone n’est pas aussi facile qu’il aurait pu l’être.)