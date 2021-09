Il semble que Microsoft ait cassé Windows 11 en injectant des publicités | La technologie

Dans une version précédente de Windows 11, une publicité pour Microsoft Teams apparaît, ce qui cause davantage de maux de tête aux utilisateurs.

Microsoft a déjà été critiqué avec Windows 10 pour avoir inclus une série d’annonces ou de recommandations pour nous d’installer d’autres produits et services de l’entreprise, et il semble qu’avec Windows 11, ils adopteront la même stratégie, en lançant une série de bannières qui pourraient apparaître dans le système d’exploitation comme une recommandation d’installer d’autres produits de la firme.

A cette occasion, le jeu de Microsoft a mal tourné, et c’est que selon les utilisateurs de la version précédente de Windows 11 dans les canaux de développement et bêta, différents initiés ont signalé que le menu démarrer et la barre des tâches ne fonctionnent pas correctement, et il semble que le problème à l’origine soit la publication de certaines annonces.

Curieusement avec le bug, Microsoft a publié une solution où vous êtes invité à ouvrir le gestionnaire de tâches, puis choisissez “plus de détails” en bas, puis sélectionnez “fichier” et choisissez “exécuter une nouvelle tâche”.

Maintenant, vous devez écrire “cmd” dans le champ ouvert et coller la ligne suivante (sans les guillemets): “reg delete HKCU SOFTWARE Microsoft Windows CurrentVersion IrisService / f && shutdown -r -t 0”, et l’ordinateur devrait redémarrer pour sortir de cet état gelé. L’annonce qui provoque l’arrêt de Windows 11 est liée à Microsoft Teams.

Cela fait réfléchir la communauté des utilisateurs sur l’instabilité inquiétante de cette version dev, qui est la version précédente des versions stables, et surtout la présence de publicités que l’on pourrait finir par voir dans Windows 11 recommandant d’autres services de la marque, ce qui nous avons déjà souffert sur des systèmes d’exploitation plus anciens et cela n’a pas été très bien accepté par la communauté.

Cependant, lorsque Microsoft a publié Windows 10, dans Windows 7, il a été invité à plusieurs reprises à faire le saut vers le nouveau système d’exploitationCe n’est pas non plus la première fois que Windows 10 recommande d’autres services tels que le moteur de recherche Bing ou même Outlook via différentes bannières.

L’utilisateur paie déjà une licence Windows, et on ne voit pas très bien qu’il finit par recevoir des publicités sur d’autres produits de la même marque.