21/05/2021 à 00:32 CEST

Le FC Barcelone s’est qualifié avec une énorme autorité pour le Final Four de la Ligue des Champions grâce à sa victoire ce jeudi aux Palaos contre Meshkov Brest par 40-28 après le 29-33 pour lequel il s’était imposé la semaine dernière au match aller.

Ce fut une rencontre émouvante, car elle impliquait la Adieu les Palaos en Europe par Xavi Pascual après plus de 12 ans sur le banc depuis qu’il a succédé à Manolo Cadenas en février 2009. Dans la même situation se trouvait Cédric Sorhaindo (il jouera pour le Dinamo Bucarest), capitaine avant la blessure d’un Raúl Entrerríos qu’il prendra sa retraite après les Jeux de Tokyo .

“C’était un match spécial, car après tant d’années jouer le dernier match au Palau Blaugrana en Ligue des champions m’a rappelé beaucoup de souvenirs et d’émotions », a commenté un ‘Pasqui’ qui a été ému par l’ovation tonitruante que le public lui a donnée lorsque son nom a été annoncé sur le système de sonorisation.

L’entraîneur a souligné l’importance d’une “nouvelle qualification pour le Final Four” et a regretté le peu de valeur de certains d’entre eux. “Nous avons réalisé quelque chose de très difficile et Il semble que nous n’ayons rien fait », a-t-il souligné l’exportateur.

“Nous avons eu une première mi-temps extraordinaire à la fois en attaque et en défense. Au début, nous avons manqué de concentration, mais ensuite nous nous sommes ajustés et à partir de là, l’équipe a été fantastique»a poursuivi le Catalan.

“Je suis très satisfait du travail que nous avons accompli et pour moi c’était une rencontre spéciale comme ils le seront les deux derniers de la Liga Asobal que nous avons laissé aux Palaos, qui seront mes deux derniers sur le banc des équipes … mais ça y est, la vie continue », a-t-il conclu avec enthousiasme.

Xavi Pascual, avec Fernando Barbeito

| VALENTÍ ENRICH

Les joueurs parlent

Le but Gonzalo Pérez de Vargas a souligné l’importance d’un nouveau billet pour Cologne. “Nous ne sommes pas conscients de ce que nous faisons. Nous avons travaillé chaque jour pour maintenir cette dynamique et être là. Notre façon de jouer est très attractive et nous aimons vraiment courir. Nous avons joué un match complet », a déclaré le Toledo.

«Cette saison, nous n’avons pas pu profiter du public depuis dix mois. Qu’il y a des gens aux Palaos C’est très important pour nous. Nous avons continué à courir et à nous battre pour eux plus que pour nous-mêmes malgré le fait que la victoire était assurée », a ajouté Gonzalo.

Dika Mem arrivera au sommet au Final Four. «Chaque année, nous disons oui et c’est difficile gagner la Ligue des champions, mais je fais confiance à cent pour cent à mon équipe. Je suis sûr que nous allons tout quitter et voir ce qui va se passer ensuite », a expliqué le Français.

Dika Mem traverse un moment très doux

| VALENTÍ ENRICH

Le côté n’oublie pas le commentaire du Meshkov Brest, qui prétend avoir réservé les billets pour la Lanxess Arena. “Nous avons parlé de ce commentaire selon lequel ils avaient déjà les billets pour le Final Four. Nous devons respecter les rivaux, nous le faisons toujours et nous l’avons pris encore plus avec empressement pour cela”, a reconnu l’un des meilleurs “front line”. de la planète.

Finalement, le pivot Ludovic Fàbregas a souligné que l’équipe “est à nouveau dans le Final Four, ce qui était le but. Nous avons fait un excellent travail et maintenant nous devons continuer à relever les défis et essayer de remporter la dixième Ligue des champions du club. L’équipe est très bien, en forme et en bonne dynamique », a souligné le Français.

“Personne ne veut être un favori. Peut-être que nous sommes pour les gens, mais le titre est remporté sur la piste. Nous devons penser uniquement à la demi-finale et aux autres défis que nous aurons avant, en terminant invaincu en Ligue Asobal et en remportant la Coupe Asobal », a ajouté le« quatrième capitaine »du Barça.