Il semble que nous sachions enfin quand les AirPods 3 d’Apple seront lancés

Après plusieurs faux départs, il semble que nous ayons enfin une idée précise du moment où nous pouvons nous attendre à voir la sortie des AirPods 3. Alors que l’analyste réputé Ming-Chi Kuo a précédemment déclaré que nous pouvons nous attendre à voir de nouveaux AirPod au cours du premier semestre 2021, il semble que la date de sortie ait été très légèrement repoussée. Selon des sources de la chaîne d’approvisionnement citées par Digitimes, Apple lancera sa paire d’AirPods de nouvelle génération en septembre prochain. En mettant deux et deux ensemble, les AirPods 3 seront probablement introduits aux côtés de l’iPhone 13 d’Apple.

Il convient de noter que Digitimes n’a pas toujours un bilan solide en ce qui concerne ce type de rumeurs Apple. Pourtant, le rapport s’aligne bien avec des grondements similaires que nous avons vus ces dernières semaines. De plus, avec la WWDC maintenant derrière nous, il est logique qu’Apple publie de nouveaux AirPod lors d’un événement médiatique spécial au lieu de les annoncer via un communiqué de presse avec peu ou pas de fanfare.

Date de sortie des AirPod 3

Bien qu’il soit fort à parier que nous verrons Apple introduire de nouveaux AirPod en septembre prochain, une date de sortie spécifique des AirPods 3 reste incertaine. Ce serait bien de voir de nouveaux AirPod disponibles à l’achat en septembre, mais l’approvisionnement en AirPod peut parfois devenir tendu. Rappelez-vous que lorsque les AirPod originaux ont été lancés en septembre 2016, ils étaient incroyablement difficiles à trouver pendant des mois. Cela dit, il va de soi qu’Apple fera tout son possible pour sortir les AirPods 3 à l’automne. Apple, naturellement, voudra lancer les AirPods 3 suffisamment tôt pour qu’il soit prêt à être utilisé avant que la saison chargée des achats des fêtes ne passe à la vitesse supérieure.

Caractéristiques et spécifications des AirPods 3

Mis à part la date de sortie des AirPods, les AirPods 3 seront probablement une mise à niveau importante. Selon les rapports, AirPods 3 empruntera quelques éléments de conception à AirPods Pro. Cela signifie que les AirPods 3 auront un facteur de forme plus compact. De plus, les AirPods de nouvelle génération d’Apple ne seront plus une affaire unique. Au lieu de cela, les AirPods 3 seront livrés avec des embouts en silicone comme le modèle AirPod Pro.

Le nouveau design peut ressembler à ceci :

Les autres fonctionnalités des AirPods 3 à espérer incluent des performances audio améliorées et une meilleure résistance à l’eau et à la transpiration. Il existe également des rapports selon lesquels les AirPods 3 offriront une durée de vie de la batterie améliorée. À ce stade, il n’est pas clair si les AirPods 3 disposeront d’une fonctionnalité de suppression du bruit.

AirPods Pro bénéficiera également d’une mise à niveau

Il est également possible que nous voyions une sortie AirPods Pro de nouvelle génération cette année. Selon les rapports, les nouveaux écouteurs AirPods Pro d’Apple pourraient également faire l’objet d’une refonte. Plus précisément, les nouveaux AirPods Pro peuvent être encore plus compacts que la conception actuelle. Certains rapports ont laissé entendre que le nouveau design occupera plus de l’oreille et sera similaire aux modèles d’écouteurs sans fil de Samsung et Google.

