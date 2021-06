« Il semble que nous soyons compétitifs ici »

18/06/2021

Le à 20:11 CEST

Fernando Alonso il a désigné le GP de France comme le tournant probable pour Alpine et pour lui aussi cette saison. Et vu ce qu’il a vu ce vendredi, il ne s’est pas trompé. Les circuits urbains ont été délaissés et à son retour sur une piste conventionnelle comme le Paul Ricard, l’Asturien a brillé de sa propre lumière. Et pas seulement lui. Son coéquipier Esteban Ocon a également confirmé les bonnes attentes de l’A521 lors du Grand Prix de France. Alonso, quatrième et quatre dixièmes du meilleur temps de Verstappen et Ocon, sixième, huit dixièmes derrière, savent que ce samedi en qualifications, tout peut changer, mais pour l’instant l’Espagnol célèbre les performances de sa voiture.

“Nous avons fait face à des conditions assez difficiles aujourd’hui, avec des vents forts et des températures élevées sur la piste, mais je pense que nous pouvons être assez satisfaits de ce que nous avons réalisé aux essais ce vendredi”, a-t-il résumé. Ferdinand, qui a bouclé 46 tours du circuit français. En Free 1 (7e), il n’a utilisé que les softs Pirelli, tandis qu’en FP2, il a également monté le composé le plus dur et a enregistré le meilleur absolu du secteur 2.

“Nous avons testé certaines pièces en FP1, puis nous avons suivi notre programme de l’après-midi en FP2 avec un kilométrage décent. Nous allons passer en revue toutes nos données maintenant et ce soir, mais jusqu’à présent, je pense que nous avons l’air assez compétitifs ici, donc nous verrons comment nous tarif. demain “, a conclu Alonso.

Pour sa part, Davide BrivioLe directeur de course d’Alpine a commenté que “nous avons eu un programme d’essais chargé, mais bien réglé par l’équipe. Les deux pilotes ont fait un excellent travail dans les deux séances et, en regardant les feuilles de temps, nous sommes parmi les meilleurs. Ce circuit est différent du précédent deux que nous avons visités, cela convient peut-être un peu plus à notre voiture. C’est un début prometteur et nous continuerons à nous concentrer sur le travail que nous avons à faire ce week-end. Cela commence avec les essais libres 3 de samedi où nous essaierons de nous préparer pour qualifications et assurez-vous que nous continuons avec la performance d’aujourd’hui.