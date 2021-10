Il semble que Sega ouvre un nouveau studio au Japon

Image : Séga

Le vétéran du jeu vidéo japonais Sega a déposé une marque pour « Sega Sapporo Studio », ce qui suggère que la société ouvre une nouvelle base dans la capitale d’Hokkaido.

La marque a été déposée le 11 octobre au Japon en anglais et en japonais.

Sapporo est la plus grande ville japonaise au nord de Tokyo et la plus grande ville de l’île nord d’Hokkaido. Zoom (Division zéro série) est également basée dans la ville, tandis que Hudson Soft y a été fondée en 1973. Konami – qui a acheté Hudson Soft – avait également un studio à Sapporo à un moment donné.

Le siège principal de Sega est situé à Shinagawa, Tokyo.