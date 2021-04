Il semble que Siri vient de révéler la date du prochain événement Apple

Crédit: Ryan Haines / Autorité Android

Siri donne une date pour le prochain événement d’Apple prévu pour avril et la société devrait lancer de nouveaux modèles d’iPad Pro, dont un avec un écran mini-LED.

L’assistant vocal d’Apple vient peut-être de révéler la date de son prochain événement de lancement. Si vous demandez à Siri, “Quand aura lieu le prochain événement Apple?” Il vous donnera une réponse rapide avec une date du 20 avril.

Nous ne savons pas si Apple a voulu que les gens découvrent la date de son événement de cette façon ou si Siri a sauté le pistolet. Il est également tout à fait possible, mais peu probable, que ce soit une erreur.

Néanmoins, la date de la semaine prochaine semble légitime car même Bloomberg a rapporté la même chose auparavant.

Apple devrait lancer de nouveaux modèles d’iPad Pro ce jour-là. La société prévoit de présenter la tablette en deux tailles, dont un modèle de 12,9 pouces doté d’un mini-écran LED.

Avec la technologie mini-LED, les nouveaux iPad devraient offrir un rapport de contraste plus élevé, une luminosité améliorée et des noirs plus profonds. Les écrans mini-LED sont également moins enclins à brûler que les écrans OLED et pourraient aider à améliorer l’optimisation de la puissance sur les tablettes.

Cependant, le nouvel écran serait en pénurie, de sorte qu’Apple devra peut-être retarder la disponibilité réelle du nouvel iPad Pro qui l’utilise.

Au-delà du nouvel écran, Apple devrait également équiper les nouveaux iPad Pro d’un processeur beaucoup plus puissant. Un port USB-C plus rapide et de meilleurs appareils photo sont également sur les cartes.

