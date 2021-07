“Il semble qu’en gagnant 52 millions par an, vous n’avez pas le droit d’avoir des problèmes”

En 2017, Rory McIlroy a connu une saison très compliquée en raison d’une blessure aux côtes qui a traîné tout au long de l’année. Avec quatre “majors” à son palmarès, errer dans les champs sans pouvoir offrir sa meilleure version était trop douloureux pour sa tête, il a donc décidé de terminer la saison trois mois plus tôt que prévu. Selon les mots du protagoniste lui-même, “ce fut l’une des meilleures décisions de ma vie”. Il a profité de ces semaines libres pour voyager avec sa femme, en voiture, le long des côtes sud de la France et de l’Italie. Il s’est complètement retiré du « cirque » du golf et cela lui a fait du bien pour se ressourcer.

“Nous avons également décidé que les médias sociaux n’étaient pas les meilleurs pour moi et que je devais faire attention”, dit-il. « J’ai commencé 2018 très frais dans ma tête et j’ai commencé à lire des livres de psychologie qui m’ont beaucoup aidé à continuer de m’améliorer. Je n’ai pas eu de dépression, mais tout ce que j’ai appris pendant ces semaines m’a aidé à être plus fort mentalement et à réaliser les faiblesses émotionnelles que nous pouvons avoir si nous ne sommes pas préparés », assure-t-il.

Fort de son expérience, le golfeur nord-irlandais, qui est à Tokyo cette semaine pour disputer le tournoi olympique, affirme comprendre l’importance de la santé mentale, un sujet très présent ces jours-ci. “J’habite à États Unis Et tout ce qui est diffusé à la télévision sur les Jeux olympiques, y compris les publicités, vient de Simone biles. Je veux dire, ce sont les jeux Simone Biles. Cela signifie avoir le poids de 300 millions de personnes sur vos épaules et c’est beaucoup de pression », dit-il.

“Si à son époque j’étais d’accord avec la décision qu’il a prise Naomi Osaka abandonner Roland GarrosMaintenant, je suis convaincu à 100% que Simone fait ce qu’il faut », ajoute le golfeur à propos de l’abandon de la gymnaste américaine. “Je suis certainement très impressionné par la décision que ces femmes ont prise de faire ce qu’elles ont fait et de se mettre avant tout.”

Lire aussi David Llorens

Lire aussi Agences

Lire aussi david llorens

McIlroy se félicite du courage de ses collègues à parler ouvertement de la santé mentale, un sujet dont il parle depuis longtemps. « Je suis heureux que ce débat ait commencé. Il y a déjà eu plusieurs athlètes exceptionnels qui ont élevé la voix en tant que Michael Phelps, Kevin Love, Naomi Osaka ou maintenant Simone Biles. Ce sujet ne va plus être un tabou », dit-il. “Quand vous écoutez les olympiens les plus titrés de l’histoire parler de leurs problèmes – parmi eux, le meilleur gymnaste qu’il n’y ait jamais eu – vous savez que beaucoup plus de personnes viendront désormais partager leurs sentiments et leurs expériences.”

Pour autant, le Nord-Irlandais de 32 ans révèle qu’une de ses priorités au quotidien est de travailler sur l’aspect psychologique. « Maintenant, j’ai plus d’outils pour faire face à ce genre de problèmes mentaux qu’il y a quelques années. Il s’agit de se mettre dans une situation où l’on peut faire face à ce genre de situations », explique-t-il.

“Naomi Osaka a tenté de se réfugier et de se mettre dans une situation favorable avec sa décision à Roland-Garros et force est de constater que cela ne s’est pas passé comme elle l’aurait souhaité”, analyse-t-elle à propos de la star japonaise. « J’ai entendu dire que parce que vous êtes une personne qui réussit, vous n’avez pas le droit de vous plaindre. Il semble que pour gagner 52 millions de dollars par an, vous n’ayez pas le droit de subir des problèmes », ajoute-t-il avec indignation, faisant référence à Osaka.

Tu peux avoir tout l’argent du monde et ne pas être heureux

Rory McIlroy

McIlroy élève la voix face à l’incompréhension en matière de santé mentale. « Les gens ne comprennent pas que si vous avez du succès et de l’argent, vous pouvez avoir des problèmes. Et cela ne peut pas être ainsi. Il faut être plus ouvert d’esprit pour comprendre ce genre de chose. Je l’ai vécu dans ma propre chair. Vous pouvez avoir tout l’argent du monde et ne pas être heureux”, avoue-t-il.

Nous devons humaniser davantage les athlètes et les considérer comme des personnes et non comme de simples marionnettes

Rory McIlroy

“Nous devons humaniser davantage les athlètes et les considérer comme des personnes et non comme de simples marionnettes qui sont là pour nous divertir à la télévision le dimanche”, s’exclame-t-il. Le tournoi de golf olympique est actuellement en cours et se terminera le dimanche 1er août avec la ronde finale pour décider des médailles et du nom du deuxième champion olympique de golf à succéder à Justin se leva (Rivière 20216).