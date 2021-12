Il semble qu’il y ait de la lumière au bout du tunnel et le Samsung Galaxy S21 FE aurait déjà une date de présentation | La technologie

Les dernières rumeurs suggèrent que le Samsung Galaxy S21 FE serait présenté bien plus tôt que prévu, en effet, ce qu’on a vu, c’est qu’il arriverait en janvier 2022. Sera-t-il toujours d’actualité ?

Le lancement du Samsung Galaxy S21 FE a été tout un casse-tête. Et, est-ce que cet appareil a donné beaucoup de jeu aux leakers et désespéré à de nombreux utilisateurs. Le terminal qui s’avère être une critique plus amusante et quelque peu recadrée du Galaxy S21 semblait ne jamais voir le jour.

Tout au long du second semestre 2021, des rumeurs sur le terminal sont apparues et ont disparu avec une fréquence démente. Cela a fait perdre espoir à de nombreux utilisateurs à propos de cet appareil et c’est que beaucoup de gens le considéraient comme une bonne option par rapport au modèle normal.

L’avoir comme une bonne option était représenté par le fait que le modèle de Samsung avec le nom de famille FE arrive généralement avec un prix inférieur. Mais ce prix inférieur se fait au prix d’une réduction des spécifications dans le contexte général de l’appareil.

La bonne nouvelle est que vous n’auriez pas à attendre trop longtemps pour connaître le nouveau Samsung Galaxy S21 FE de première main, le leaker Evan Blass a posté sur Twitter que l’appareil pourrait arriver le 11 janvier 2022. Cette date serait mettre l’appareil en point de vue des lancements d’autres sociétés.

11 janvier. pic.twitter.com/8uzkdzDoQd – Ev (@evleaks) 20 décembre 2021

Bien entendu, étant lancé avec un tel retard il est probable qu’il ne soit pas aussi intéressant au niveau des spécifications et du prix. Et, est-ce qu’il existe actuellement des offres spécifiques d’appareils tels que le Samsung Galaxy S21 Plus ou même des appareils d’autres marques telles que le OnePlus 9 Pro.

Ces terminaux sont des appareils haut de gamme qui, maintenant, ont un prix beaucoup plus compétitif et cela en fait une option beaucoup plus intéressante qu’un terminal qui arrive coupé dès le début. Il faudra attendre le 11 juin pour voir si le tweet d’Evan Blass se concrétise.