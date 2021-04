« Il semble qu’il y ait plusieurs pilotes qui sont de notre équipe »

04/03/2021 à 17:32 CEST

Nil Banos

Jaume Masià continue d’être l’un des plus forts et des plus constants du circuit international de Losail. Ni la météo compliquée ni les conditions de piste n’ont réussi à arrêter le pilote Algemesí qui a pris la pole position en Moto3. Beaucoup de vent tout au long de la journée et beaucoup de poussière déposée sur l’asphalte qatari.

Après sa victoire dimanche dernier, Masià en veut plus. Il l’a montré dans un Q2 pas facile pour les pilotes de Moto3. Déjà dans le parc fermé et avec la position privilégiée dans sa poche, le Valencien a souligné qu’il avait été « un virage compliqué » celui avec lequel il a pris la pole position.

Le ‘5’ du Red Bull KTM Ajo a fini par profiter de la course derrière Tatsuki Suzuki et Stefano Nepa. Ce n’était pas la stratégie définie au départ, mais elle s’est adaptée à cette situation sur la piste. «Nous avions une stratégie d’équipe en tête, mais il semble qu’il y ait plusieurs coureurs qui sont de notre équipe et qui veulent la rejoindre. J’ai bien commencé sur ce dernier tour lancé. J’avais le slipstream qui m’a beaucoup aidé sur le terrain. dernier tour. droit et rien, très heureux. Demain plus « a commenté le jeune chauffeur valencien.

MotoGP sur DAZN disponible en direct et à la demande. Abonnez-vous et commencez votre mois gratuitement