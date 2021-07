Il semble qu’une autre marque de téléphones fasse équipe avec une entreprise d’appareils photo

TL;DR

Realme annoncera apparemment un partenariat avec un fabricant d’appareils photo. Il n’y a aucun mot sur l’identité du prétendu partenaire de la caméra.

Il semble que de nombreuses marques de smartphones sur le marché aient actuellement un partenariat avec un fabricant d’appareils photo. Cette tendance ne semble pas s’arrêter de sitôt, car il semble qu’un autre fabricant de smartphones pourrait se joindre à la fête.

La station de discussion numérique de Weibo a affirmé que Realme annoncerait un partenariat avec un “fabricant de caméras vétéran”. Il n’y a pas de mot exact sur le moment où s’attendre à cette annonce, bien que le message traduit par machine suggère apparemment que nous pourrions entendre des nouvelles lors du lancement de Realme GT Master Edition. De toute façon, qui pourrait être le partenaire caméra en question ?

Eh bien, le pronostiqueur exclut spécifiquement Sony dans un commentaire sous la publication. Nous avons également vu Leica s’associer à Huawei et Sharp, Zeiss s’associer à Vivo et HMD, et Hasselblad s’associer à OnePlus. Il y a également eu d’étranges rumeurs selon lesquelles Samsung pourrait lancer des smartphones de marque Olympus en 2022.

Cela ne laisse pas beaucoup d’autres sociétés d’appareils photo sur la table pour Realme, mais certains candidats potentiels incluent Canon, Fujifilm, Nikon, Panasonic, Pentax et Polaroid. Quoi qu’il en soit, nous espérons qu’il s’agit de plus qu’un simple exercice de stratégie de marque et qu’il s’étend également aux améliorations réelles de la photographie et de la vidéographie si Realme emprunte effectivement cette voie.

Que pensez-vous des marques de smartphones qui s’associent aux fabricants d’appareils photo ? Faites-le nous savoir via le sondage ci-dessous.