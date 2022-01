Il s’enferme avec un fusil de chasse avec sa femme dans une cabane en Cantabrie

01/07/2022 à 14:41 CET

UNE Un homme de 78 ans a été arrêté après que s’enfermer, armé d’un fusil de chasse et avec sa femme, dans une cabane à Vega de Pas, en Cantabrie, près de son domicile.

Les événements, qui se sont produits le 5 janvier vers huit heures de l’après-midi, font l’objet d’une enquête en tant que cas possible de Violence de genre, comme l’ont informé le PE ce vendredi des sources proches de ce qui s’est passé.

L’intéressé, qui était « assez bouleversé » et probablement « en état d’ébriété », a déjà été traduit en justice, comme l’a appris cette agence.

C’est un proche qui a donné l’alerte de ce qui se passait. Plus précisément, il a averti qu’un de ses proches était à Vega de Pas « assez bouleversé » et peut-être ivre, en plus de proférer des « insultes ». Détail trouvé « armé d’un fusil de chasse« et avec sa femme, enfermée dans une cabane, à deux pas de la maison familiale.

Après cet appel avertissant de ce qui se passait, des patrouilles de la Garde civile de Santander se sont rendues sur place, avec le soutien de l’Usecic, l’Unité de sécurité citoyenne.

A son arrivée, les agents ont d’abord tenté de faire céder l’homme et de quitter la cabine, ou s’il ne laissait pas sortir sa femme. Mais avant le résultat négatif, les troupes sont intervenues et ont enlevé la femme en premier, pour procéder plus tard à l’arrestation des mis en cause, qui sont intervenus avec l’arme.

Par la suite, il a été traduit en justice, tandis que la police judiciaire enquêtait sur ce qui s’était passé, comme un cas possible de violence sexiste.