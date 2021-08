Il sera à nouveau possible de miner des crypto-monnaies en Iran !

Il y a quelques mois, il y avait de fréquentes pannes dans les systèmes électriques iraniens, et le gouvernement n’a pas hésité à souligner que les pannes étaient dues au minage de crypto-monnaie. Pour cette raison, ils ont temporairement interdit le minage de tous types de tokens, notamment Bitcoin, en raison de la forte demande en électricité dont disposent les équipes qui lui sont dédiées.

Il a été annoncé hier que la restriction serait levée le 22 septembre, respectant ainsi exactement la date précédemment fixée par le gouvernement iranien. Par conséquent, il est déjà possible d’affirmer qu’il sera possible d’exploiter à nouveau en Iran, et aussi, il y aura un aspect plus pertinent à ajouter, à savoir que les mineurs pourraient bénéficier de réductions sur les factures d’électricité. Plus de détails ci-dessous.

Les interdictions contre l’exploitation minière de Bitcoin sont levées en Iran

Dans un rapport publié le 21 août, il a été annoncé qu’à partir du 22 septembre, les crypto-monnaies pourront à nouveau être extraites. C’est ce qu’a révélé l’Iran Electric Power Generation, Distribution and Transmission Company.

Parmi les détails de l’annonce, il y a la possibilité que les mineurs puissent réduire de moitié le coût de leurs factures, bien que cela dépende de nombreux aspects, initialement du niveau de consommation d’électricité dont ils ont besoin pour extraire des crypto-monnaies en Iran.

D’autre part, un coût fixe par KW/h a également été établi pour les mineurs, et bien qu’il soit jusqu’à 4 fois plus élevé que le prix qu’avait le service d’électricité auparavant, il pourrait être réduit. Exactement, la Compagnie iranienne de production, de distribution et de transmission d’électricité a indiqué que le montant à payer en rials iraniens serait de : IRR 16 574 pour chaque KW/h, exactement 0,39 $ US.

Malgré le fait qu’il s’agisse d’un coût très élevé par rapport à ce qu’il était auparavant, il est possible qu’il ait été établi de cette manière pour couvrir les dépenses des entreprises qui fournissent l’électricité.

Cette nouvelle pourrait profiter au réseau

Considérant que plusieurs mineurs de crypto-monnaie déjà autorisés seront réactivés, il est important de se rappeler que cela profitera à nouveau au réseau. Et la vérité est que c’est un point positif pour Bitcoin et le marché de la crypto en général. Car, à la mi-juillet, il y a eu une baisse du taux de hachage du BTC, atteignant des niveaux jamais vus depuis la mi-septembre 2019.

Taux de hachage Bitcoin. Source : Blockchain.com

Cette baisse a également été attribuée aux interdictions de la Chine sur les fermes minières. La plupart d’entre eux ont déjà migré vers les États-Unis et le Canada.

Cependant, en raison de la migration presque rapide des fermes minières, le taux de hachage s’est rétabli en quelques semaines, et à coup sûr, avec le renouvellement du minage de crypto-monnaie en Iran, d’ici le 22 septembre, nous verrons une croissance de l’indicateur de hachage de Blockchain.

