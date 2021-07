Il sera presque impossible pour El Sadar de faire le plein lors des débuts de l’Espanyol en championnat

07/07/2021 à 19:48 CEST

Roger Payro

Mauvaise nouvelle pour Osasuna et “bonne” pour l’Espanyol, bien que la volonté de toutes les équipes et de toute la population en général soit pouvoir retrouver la normalité au plus vite et laissez la pandémie de coronavirus derrière vous. Le tirage au sort de la ligue a donné lieu au premier tour de la ligue face aux rouges et bleus et blancs le 14 août à 17h00 à El Sadar, où une capacité de 100 % était attendue. Cependant, Selon le ‘Diario de Navarra’, ces prévisions sont loin d’être remplies.

Javier Tebas, président de LaLiga, a récemment déclaré que j’esperais « Commencer la saison prochaine avec 70% du public & rdquor; et la ministre de la Santé, Carolina Darias, a annoncé que les pouvoirs seraient pour chaque communauté autonome.

Cependant, les nouvelles encourageantes de l’évolution de la pandémie fin juin sont devenus inquiétants avec l’augmentation des infectionssurtout chez les jeunes.

La situation épidémiologique dans la Communauté autonome n’est pas bonne et des restrictions futures sont à craindre. Les sources consultées par le journal navarrou ils parlaient de « 50 % d’optimisme & rdquor ;. Il reste encore cinq semaines avant que le jour n’arrive mais les données se dirigent vers une cinquième vague qui restreindrait à nouveau certaines libertés.