“Il serait très important d’ajouter deux victoires de suite”

29/04/2021 à 16:29 CEST

.

Le milieu de terrain de Sabadell, Grottes d’AdriIl a assuré qu’il serait “très important d’ajouter deux victoires d’affilée et plus pour le moment” contre le match de lundi prochain contre le Rayo Vallecano à domicile.

Sabadell viendra à la rencontre avec le moral après avoir battu Majorque et brisé la séquence de cinq mois sans gagner à domicile. Autrement dit, si l’équipe est toujours dans la zone de relégation. “Nous avons joué un match très sérieux contre un grand rival. C’est probablement celui avec le moins de possession que nous ayons eu, mais nous étions très concentrés et avons fait avancer le jeu. Nous sommes très heureux car nous ne l’avons pas atteint depuis longtemps. et maintenant nous devons répéter contre Rayo », a-t-il déclaré.

Le match de premier tour contre Rayo a marqué les débuts des arlequins le 20 septembre. “Cela fait longtemps et même si nous sommes en bas du classement, Je pense que nous sommes beaucoup plus solvables qu’en début de saison“a-t-il déclaré lors de la conférence de presse télématique.

Concernant la présence éventuelle du public pour les derniers jours, grottes Il a commenté qu’il serait “très important pour tout le monde” d’avoir les fans à côté après si longtemps. «Je souhaite que ce soit le cas», a-t-il insisté.

Les médias ont admis qu’il allait bien personnellement, mais ont commenté que le plus important est que l’équipe gagne. “De toute évidence, vous sortez plus heureux dans des matchs comme celui de Majorque où nous avons obtenu trois points et nous gardons une feuille blanche”, a-t-il souligné.

Cuevas estime que, indépendamment de la mauvaise ou de la bonne chance de chaque équipe et que Sabadell pourrait éventuellement avoir plus de points qu’eux, “au final, nous espérons que le classement nous montrera ce que nous méritons”.