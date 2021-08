“La diplomatie serait très pratique pour l’Europe et les États-Unis de travailler ensemble sur la question de la vie privée et des bases de données”, explique Carissa Véliz, professeur à l’Université d’Oxford, dans une interview pour Globoeconomy avec José Antonio Montenegro. Véliz pointe le modèle européen de gestion des données comme recommandé et, comme le plus alarmant, le modèle chinois. Globoeconomía est diffusé le samedi à 20h30 et le dimanche à 12h30 et 20h30, heure de Miami.