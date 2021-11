« Il s’est démarqué » – Un expert fait l’éloge de l’homme de Leeds alors qu’une grande revendication a été faite

L’ancien attaquant de Leeds United, Jermaine Beckford, pense qu’Adam Forshaw peut avoir un impact important pour les Blancs cette saison.

Le milieu de terrain central a déménagé à Elland Road en janvier 2018 pour 4,5 millions de livres sterling. Il s’est rapidement imposé comme un élément important de l’équipe de Marcelo Bielsa, faisant 30 apparitions au championnat lors de sa première saison complète.

Mais une grave blessure à la hanche en octobre 2019 l’a vu passer environ 22 mois sur la touche. Forshaw est maintenant de retour en lice et a joué 90 minutes complètes dans le récent match nul 1-1 avec Leicester City.

Le joueur de 30 ans n’avait pas l’air déplacé et pouvait désormais conserver sa place de titulaire.

Lors de son apparition sur le podcast officiel du club de Leeds, Beckford a été interrogé sur Forshaw. Il a déclaré: «Savoir qu’il est sorti depuis aussi longtemps qu’il l’a fait. Avoir échec après échec et problème, après problème.

«Ça aurait été une bouffée d’air frais. Évidemment, nous avons vu de petits extraits de lui. Il a eu peu de caméos cette saison.

«Mais avoir commencé un match contre une équipe aussi grande et aussi bonne que Leicester City – et il s’est démarqué. Il ne s’est pas simplement fondu. Il s’est démarqué. Cela ne me surprend pas car je connais le type de joueur qu’il est.

Beckford a également fait une grosse réclamation, soutenant l’Anglais pour avoir le même impact qu’une nouvelle arrivée pour Bielsa. «Je suis tellement content que nous ayons réussi à le récupérer maintenant parce que c’est comme avoir une toute nouvelle signature.

«Nous avons un joueur qui se bat pour un contrat. Il veut une prolongation de contrat et à juste titre. Mais il doit encore faire ses preuves.

L’accord actuel de Forshaw dans le West Yorkshire expire en juin. Il devra se démarquer dans quelques autres matches de Premier League pour convaincre le conseil d’administration de Leeds que les nouvelles conditions devraient être proposées.

Pendant ce temps, l’attaquant des Blancs Patrick Bamford est d’accord avec Gary Lineker sur le fait que les footballeurs devrait être autorisé à parler politique.

La star des Blancs utilise sa position dans le jeu pour essayer de mettre en évidence le problème croissant du changement climatique. En effet, son symbole de boulon, utilisé lorsqu’il marque un but, est la façon dont Bamford met en évidence le travail effectué pour lutter contre le problème.

Des stars célèbres telles que Lineker et Marcus Rashford utilisent leurs positions pour de bon lorsqu’il s’agit de changements sociaux. Mais trop souvent, on dit aux joueurs de « s’en tenir au football » et d’éviter de tels commentaires.

Lors d’une récente interview avec FootballJOE, Bamford a déclaré: « Cela m’agace. Je l’ai vu sur Twitter hier, quelqu’un a essayé Gary Lineker pour avoir parlé de politique, disant qu’il ne devrait parler de football que parce que « c’est pour ça que vous êtes doué » et « vous ne devriez pas avoir d’opinion là-dessus ».

« C’est un non-sens parce que, si tout le monde parlait simplement de l’industrie dans laquelle ils étaient, un, la vie serait ennuyeuse, et deux, nous n’irions jamais nulle part, donc je ne suis pas du tout d’accord avec cela. »

