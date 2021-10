« Il s’est détruit lui-même »: Sukhjinder Randhawa sur la décision du capitaine Amarinder Singh de former un parti

Sukhjinder Singh Randhawa a également accusé le capitaine d’avoir pris la décision sous une certaine « pression » puisque de nombreux cas ont été déposés contre lui et ses enfants.

Le vice-ministre en chef du Pendjab, Sukhjinder Singh Randhawa, a déclaré mercredi que le Congrès n’avait pas peur de la décision du capitaine Amarinder Singh de lancer son propre parti et de l’annonce d’un pacte de partage des sièges avec le BJP. Randhawa a également accusé le capitaine d’avoir pris la décision sous une certaine « pression » puisque de nombreux cas ont été déposés contre lui et ses enfants.

« Le capitaine Amarinder Singh s’est détruit en annonçant un arrangement de sièges avec le BJP, dont il a toujours abusé. Le BJP devrait mener une enquête sur Amarinder Singh pour savoir où il se trouve après sa démission en 1984 et ses relations avec le Pakistan », a déclaré Randhawa.

Les remarques percutantes interviennent un jour après qu’Amarinder Singh, dans un geste surprise tard dans la nuit, a annoncé qu’il lancerait son propre parti avant les prochaines élections législatives au Pendjab et a déclaré qu’il espérait un arrangement de sièges avec le BJP si le le problème des agriculteurs est résolu dans leur intérêt.

Mardi, Randhawa a qualifié le capitaine d' »opportuniste » et a déclaré que ce dernier avait toujours travaillé en pensant uniquement à ses intérêts et à ceux de sa famille. « Le capitaine Saab a trahi la famille (Gandhi) qui a donné divers postes et l’a toujours honoré. Si le Congrès n’avait pas apporté son soutien, il ne serait pas resté ministre en chef du Pendjab pendant neuf ans et demi. Maintenant, il l’appelle le pire parti », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Singh a démissionné de son poste de ministre en chef du Pendjab le mois dernier après une amère querelle avec le chef du Congrès Navjot Singh Sidhu et des luttes intestines au sein de l’unité de l’État. Le parti l’a remplacé par Charanjit Singh Channi.

« J’espère un accord de siège avec le BJP dans les sondages de l’Assemblée du Pendjab de 2022 si la protestation des agriculteurs est résolue dans l’intérêt des agriculteurs. Envisageant également une alliance avec des partis partageant les mêmes idées tels que les groupes dissidents Akali, en particulier les factions Dhindsa et Brahmpura », a déclaré mardi Singh, qui avait dû quitter sans cérémonie le gouvernement de l’État le mois dernier.

Les factions Akali mentionnées par Singh sont Sukhdev Singh Dhindsa et Ranjit Singh Brahmpura, qui ont été expulsés de Shiromani Akali Dal (SAD) dirigé par Sukhbir Singh Badal pour s’être révoltés contre ses dirigeants. Dhindsa avait alors formé le Shiromani Akali Dal (Démocratique) tandis que Brahmpura avait fait flotter le SAD (Taksali). Plus tard, les deux dirigeants ont formé le SAD (Sanyukt) après la dissolution du SAD (Taksali) et du SAD (démocrate).

