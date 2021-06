“Il va falloir profiter de nos moments contre l’Espagne”

18/06/2021 à 6h30 CEST

Celle de Víctor Sánchez est une histoire pour le moins curieuse. Il était au Barça depuis sept ans, s’entraînant d’abord et coordonnant ensuite le département méthodologie. Bien placé, confortable, avec une bonne position. Mais en 2013, il a reçu une proposition qui a changé sa vie. Paulo Sousa se préparait à entraîner le Maccabi à Tel Aviv et par une série de coïncidences et de recommandations Victor a fait ses valises et s’est envolé pour Israël pour l’accompagner dans cette expérience. Ils ne se connaissaient même pas. Huit ans plus tard, ils se partagent l’effectif de l’équipe nationale polonaise, qui rencontre ce samedi l’Espagne lors de la deuxième journée de l’Eurocup.

Avec Lewandowski comme grande star, la Pologne a subi un revers inattendu lors du match d’ouverture contre la Slovaquie. L’Espagne ne pouvait pas non plus gagner. Les deux arrivent d’urgence à un match à La Cartuja très spécial pour notre protagoniste.

Ce n’était pas la première de rêve contre la Slovaquie, Victor. Mais c’est l’Eurocup et il n’y a pas de temps à regretter. Contre l’Espagne, vous avez l’opportunité de faire quelque chose de grand.

La vérité est que la chance n’était pas de notre côté. Ils nous ont marqués lors de leur premier coup de carambole impossible, nous avons appuyé, nous avons tiré vite, mais l’expulsion de ‘Krika’ a conditionné le match. Pourtant, nous avons essayé jusqu’au bout et avons dominé.

Ce trébuchement inaugural change-t-il quelque chose dans l’approche du match contre l’Espagne ?

On va affronter le match comme prévu, ça ne nous influence pas du tout. La seule différence est mentale, ce qui peut affecter le fait d’avoir perdu le premier match. Nous aurons nos moments et nous devrons en profiter.

Que pensez-vous de cette nouvelle Espagne de « Lucho » ?

Il y a un changement générationnel important, mais il n’a pas perdu l’identité qu’il a acquise il y a 10 ans. Contre la Suède la domination était totale, avec des occasions très nettes. J’ai aimé le jeu combinatoire, la patience. Bien qu’ils soient supérieurs à nous en termes de niveau, ils auront aussi des urgences.

Avez-vous coïncidé avec un joueur de l’équipe nationale à votre époque au Barça ?

Je connais Thiago parce que j’ai entraîné son frère Rafinha. J’étais d’accord avec Olmo et Adama, mais comme j’étais déjà en méthodologie, pas en tant que coach.

Restez-vous avec un nom spécial de cette Espagne?

J’aime le tout en bloc. Je pourrais souligner quelque chose sur chaque footballeur, mais je n’ai de faiblesse pour aucun en particulier.

Vous avez déjà travaillé dans une bonne poignée de pays avec Paulo Sousa. Comment commence toute cette histoire ?

Il était dans le département de méthodologie du Barça depuis quelques années maintenant. Ils ont décidé que c’était là-bas le plus utile. Mais ce que je voulais, c’était m’entraîner. Il ne connaissait pas Sousa. Ils ont proposé de former le Maccabi et il avait besoin de former du personnel. Je savais qu’Óscar Perarnau (ancien secrétaire technique de l’Espanyol) lui avait demandé conseil et il lui avait parlé de moi. J’ai signé pour le Maccabi et j’y suis allé sans avoir rencontré Paulo auparavant.

Curieuse. Qu’avez-vous rencontré ? Je comprends qu’il y a eu un « sentiment » immédiat si huit ans plus tard vous êtes toujours ensemble.

Ce que j’aime chez Paulo, c’est qu’il sait écouter. Vous tenez compte des autres avis, vous pensez ne pas tout savoir. De plus, il avait travaillé auparavant à l’UEFA, en Championnat. Il avait une expérience autre que d’être un ancien joueur. Nous nous sommes très bien connectés et cela m’a donné une autre perspective après tant d’années au Barça.

Vous vous entraînez dans des clubs de différents pays jusqu’à ce que l’offre d’une sélection arrive en janvier. Le polonais.

Nous avons terminé la saison dernière avec les Girondins et la vérité est que nous nous préparions pour un autre club, en regardant des vidéos de différentes ligues. Paulo nous a dit qu’il avait reçu l’appel de Pologne et nous n’avons pas hésité. C’est un travail totalement différent. COVID nous a empêché de rencontrer la plupart des joueurs en personne, donc le premier appel la situation était assez étrange. Nous nous présentons et allons directement jouer trois matchs de qualification pour la Coupe du monde. C’est très différent, nous voilà 24 heures ensemble, il y a une coexistence, c’est très intense.

Et à quelques jours de l’Eurocup, les défaites de Milik et Piatek. Mazazo.

Eh bien, je pense que toutes les équipes nationales ont eu des pertes. Celui de Milik a été particulièrement difficile, puisqu’il s’est blessé lors du dernier match avec Marseille. Le « positif » est que cela donne des opportunités à d’autres garçons qui en auraient eu moins.