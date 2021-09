“Il va falloir un vrai combattant spécial pour me battre”

Josh Taylor a déclaré à talkSPORT qu’il se sentait “presque imbattable” à l’heure actuelle.

Le champion du monde incontesté des super-légers WBA, WBC, IBF et WBO a unifié les quatre titres majeurs avec sa victoire sur Jose Ramirez en mai.

La victoire phénoménale en Amérique a vu Taylor se hisser au sommet de la liste livre pour livre de la boxe, ce qui signifie qu’il est universellement reconnu comme l’un des meilleurs combattants du sport aujourd’hui.

Son prochain combat a maintenant été annoncé – une défense obligatoire contre l’invaincu Jack Catterall le 18 décembre à Glasgow.

Avant le combat, Taylor a déclaré à White et Jordan sur talkSPORT: «Je m’améliore tout le temps.

«Je pense vraiment que chaque jour je suis au gymnase, je m’améliore.

Frank Warren

Catterall est le WBO obligatoire de Taylor

«Je pense qu’il va falloir un vrai, vrai combattant spécial pour me battre à la minute.

« A moins que j’aie une nuit de repos, une mauvaise passe au bureau, et que je n’obtienne pas le résultat que je recherche.

«Mais dans ma forme actuelle et la façon dont je me sens à la minute, je me sens vraiment, vraiment dur et presque imbattable.

“Personne n’est imbattable, mais il va falloir une tâche énorme pour que quelqu’un me batte à la minute, la forme dans laquelle je me sens.”

Mikey Williams/Meilleur rang

La performance de Taylor pour battre Ramirez et unifier les ceintures était exceptionnelle

Le combat de Taylor a été annoncé dans le cadre du nouveau calendrier de Sky Sports Boxing.

Avec Eddie Hearn qui a transféré son écurie à DAZN, Sky a conclu des accords avec BOXXER (pour leurs émissions au Royaume-Uni) et Top Rank (pour diffuser leur contenu américain au Royaume-Uni).

Les deux sociétés se réuniront pour organiser Taylor vs Catterall le 18 décembre, avec le combat organisé par Top Rank et la logistique de l’hébergement au Royaume-Uni triée par BOXXER.

