‘Il va parler’ ⋆ .

Pourquoi ce type n’est-il pas encore en prison ? Est-ce parce qu’il est riche et blanc ? Ou parce qu’il se comporte comme un chef de gang drogué ?

Arriver à Donald Trump a toujours semblé un peu comme clouer du Jell-O orange à un mur. (Oui, je sais que cette comparaison diffame brutalement l’orange Jell-O, qui est légèrement moins orange et beaucoup moins visqueux que le sein gélatineux qui a régné sur MAGAland ces quatre dernières années.)

Cela dit, les choses semblent évoluer lentement sur le front « Trump est en train de baisser » au cours des dernières semaines. Reste à voir si cela aboutit à quelque chose. Je ne retiendrai pas mon souffle, à moins que Trump ne se glisse dans mon bureau pour sa mue biannuelle. (J’ai entendu dire qu’il y avait un musc impliqué qui est incroyablement sulfurique et d’un autre monde.)

Ainsi, même si je suis sceptique, des titres comme « Les murs se referment sur Trump, pour de vrai cette fois » ne manqueront pas de piquer mon intérêt. Parce que je veux tellement, tellement, tellement que cette honte pour les vertébrés à sang chaud s’évanouisse – pour toujours.

Norm Eisen et Danya Perry, dans The New York Daily News :

Selon plusieurs informations, le contrôleur de longue date de la Trump Organization, Jeffrey McConney, a récemment été appelé à témoigner devant le grand jury dans le cadre de l’enquête criminelle menée par le procureur du district de Manhattan, Cy Vance. C’est une étape importante, et cela laisse présager un risque criminel réel et croissant pour Donald J. Trump. Attendez-vous à ce que les murs continuent de se fermer dans les jours et les semaines à venir, y compris lorsque d’autres témoins comparaîtront devant le grand jury en exercice. La comparution de McConney devant le grand jury montre clairement que les pratiques comptables de Trump – et ses interactions avec les autorités fiscales, les prêteurs et les assureurs – font désormais l’objet d’un examen encore plus approfondi. Selon le rapport de l’année dernière, Trump a peut-être évité l’impôt sur le revenu pendant des années. Des rapports publics indiquent que les procureurs enquêtent pour savoir si la Trump Organization a artificiellement augmenté la valeur des propriétés de Trump pour obtenir un financement favorable et a artificiellement diminué la valeur de ces mêmes propriétés pour obtenir un traitement fiscal favorable. Toute connaissance personnelle de ces stratagèmes signalés pourrait exposer Trump à une responsabilité pénale personnelle.

D’accord, ça a l’air sérieux. Droite? Bien ? Puis-je obtenir un amen ? S’il te plaît?

D’accord, donc si ça ne te convainc pas, peut-être que ça le fera. L’ancienne vice-présidente exécutive de longue date de la Trump Organization, Barbara Res, auteur de Tower of Lies: What My Eighteen Years of Working With Donald Trump Reveals About Him, s’est entretenue avec Ari Melber de MSNBC l’autre jour, et elle est convaincue que McConney va déborder ses tripes (le les morceaux les plus savoureux commencent à 1:25):

RES : « Je ne sais pas ce qu’ils ont sur McConney dans sa position, je ne sais pas s’il participe à une activité illégale, mais vous savez, c’est si proche. Vous recevez un appel du bureau du procureur… vous savez ce qu’ils peuvent faire. Ça doit être effrayant; ça doit être effrayant pour lui, alors il va parler.

Bien sûr, s’ils font parler McConney – qu’il soit ou non lui-même impliqué dans des crimes – cela nous rapproche de la grande baleine suprémaciste blanche lui-même.

Le New York Daily News à nouveau :

Qui mieux que le contrôleur de l’entreprise, proche collaborateur de Weisselberg, pour monter le dossier contre le CFO ? Et qui mieux que le directeur financier pour développer le dossier contre le PDG, Trump lui-même ? Les procureurs retirent souvent les fruits à portée de main et essaient de « retourner » les cibles de niveau inférieur contre celles de niveau supérieur. Le témoignage de McConney devant le grand jury pourrait être le premier domino à tomber.

Vous voulez dire que les dominos qui tombent ne seront pas un État bleu après l’autre, rejetant leurs résultats électoraux légitimes ? Ce seront des employés de longue date de la Trump Organization, dont le témoignage pourrait aboutir à la défenestration tant attendue du roi Dipshit lui-même ?

Je peux seulement espérer. Quoi qu’il en soit, c’est toujours amusant de voir cette grande baignoire de goo se trémousser et se tortiller. Et le bonus ici, c’est qu’une éventuelle condamnation peut arriver juste à temps pour sauver notre démocratie.

